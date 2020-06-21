尚智國小將告別辦感恩活動　林右昌與校友返校團聚

▲尚智國小今(21)日舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，許多校友都趕回母校（圖/基隆市政府提供）

今年暑假尚智國小將停辦、走入歷史，今(21)日舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，許多校友都趕回母校，回味當年讀書的時光，市長林右昌也特別出席這場別具意義的感恩活動，並表示尚智的校園不會荒廢，第一階段將提供銘傳國中校舍改建期間一年級新生就讀，後續也會規劃更好的用途。林右昌強調，尚智國小雖然停辦，但所有學童的受教權不會受到影響，接下來校區仍將作為教育使用，為因應銘傳國中校舍改建，一年級的新生將先在尚智的校區上課，兩年後銘傳校舍改建完成後，這個校區也會思考作為托育或是幼托教育等用途，提供市民更好的服務。教育處表示，早期三坑地區因煤礦產業興盛，學區人口快速增加，南榮國小無法容納遽增的學生，再加上孩童上學必須穿越鐵道及南榮路，常有交通意外事故發生，因此民國51年由市府收購，改成立尚智國民小學，學生最多曾有千人；後於民國75年因礦坑封閉社區部分人口外移，再加上近年來的少子女化衝擊，學校學生人數銳減，經基隆市教育審議委員會審議通過，自109學年度(109年8月1日)起停辦。教育處指出，尚智國小於三坑設立58載以來，培育無數莘莘學子，並於各行各業嶄露頭角，學校即將停辦前，規劃結合最後一次校慶辦理感恩活動，邀請曾經在尚智服務過的校長教師同仁以及校友回母校，藉由校史、教育成果等展示，回顧尚智國小培育英才的成果，過往今昔的師生共聚一堂，透過欣賞現在尚智寶貝的展演，讓大家回味分享兒少時的點滴、憶起童年趣，讓三坑尚智之精神能繼續傳唱下去。