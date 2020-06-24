南榮中學實驗教育展現多元　烏克麗麗、攀樹技能成教材

▲全台第一把結合聲光效果，可以隨聲音強弱發光的烏克麗麗就此誕生(圖/基隆市府提供)

▲南榮中學試辦攀樹課程，希望加強學生在戶外解決問題的能力(圖/基隆市府提供)

為找尋學習方式更多可能性，109學年度起，南榮國中將正式轉型辦理實驗教育，透過多項試辦課程，包括製作烏克麗麗、攀樹、定向越野活動等，讓學生有機會嘗試多元豐富的課程，老師也可以不斷修正課程內容，在實驗教育上路前做好準備。奏響未來的第一樂章，是南榮中學學生首創台灣第一隻可隨聲音強弱發光的壓克力烏克麗麗-「天麗一號」，透過心智圖課程，讓學生藉由圖像化及擴散式思考，在製作烏克麗麗的過程中融入創意思考，從樂器的材質到聲音設計，都是在學生的腦力激盪後的成果；撥弄琴弦引發聲音大小的過程中，進而牽動不同LED顏色閃亮，充分展現了令人驚豔的「聲」、「光」效果，未來學校更規劃在既有基礎上，跨領域整合音樂、理化和視覺藝術等課程。學習場域不只限於教室之中，也不限於書本上，南榮國中9年級學生在國中會考後，學校特別搭配任課教師專長與專業證照，規劃安排「攀樹」體驗課程，整個體驗活動需要手腳協調，更要結合體力與毅力，且同學們透過彼此互助合作，更深化彼此情誼；在畢業前，9年級的學生們給自我人生一點挑戰與突破，會讓參與的每一位學生帶著不斷累積發現和解決問題的能力，繼續探索未來，迎向未來。接下來，南榮國中將辦理「童軍定向越野大賽」與「舊草嶺隧道自行車行暨動態畢業典禮」，以多元的學習方式呈現實驗教育的精神，讓學生體驗到在面對未來時所需要的各種能力，教育處處長林祝里表示，南榮國中將開創一種獨特的教育風貌，給予基隆市有別以往的教育想像，有興趣進行嘗試多元學習的家長與學生都歡迎加入南榮，嘗試更多可能。