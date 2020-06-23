大熱天新北竟７成學校沒冷氣　侯友宜：寄望前瞻2.0　

近來連日高溫，但新北市仍有7成學校尚未裝冷氣，新北市長侯友宜今（23）接受市議會總質詢時被問學生須在高溫環境上課，市府是否籌措經費裝冷氣。侯苦惱說，關鍵在於沒有經費，但一定會逐年解決，目前寄望納入前瞻2.0，一次到位。新北市學校9年級班級已全面裝冷氣，8年級迄今裝了7成，1到7年級多數學生卻仍須忍耐酷熱折磨，教育局統計全市裝機率約3成。許多學生跨區就讀的原因之一，竟是因為學校有冷氣。市議員李倩萍說，侯友宜在社群上要大家遠離高溫環境，但孩子大部分都在教室，卻沒有冷氣，她曾請人測溫，即使1、2樓教室也有34到35度，頂樓和西匙教室超過37到38度，體感甚至可達40度。李倩萍說，其他五都計畫3年內班班有冷氣，甚至嘉義都在規畫，她不奢求一次到位，但新北不能毫無計畫。市府花20億蓋停車場，卻不考慮為學生裝冷氣，不然教育發展基金有600億，拿6億就好，3億也可以。學校要希望家長會捐冷氣，家長表示願意捐但感覺不好，這種責任也不該丟給學校和家長。「市長我們找一天中午12點到1點陪孩子在教室感受一下」李倩萍質疑，為什麼行政辦公室全都有冷氣，上課的教室卻沒有冷氣，電風扇吹出來的都是熱風，像台北市中學裝機幾乎100%，國小已97%，事在人為。市議員周雅玲、鍾宏仁和黨團總召林銘仁也都要求市府勿忽視學生權益，如果有心，2任市長以內絕對可以做好，甚至有意願本屆就會完成，到時候連任絕對沒有問題，否則中央做完還要市長做什麼，希望市府一周內提出改善計畫。侯友宜表示，可設法為教室降溫，改善通風。目前窒礙難行都是受限經費，希望未來用專案逐年增加改善。教育局估算要18億改善電力配置，買冷氣也要8億，無法一次到位，只能每年逐步提升；教育發展基金雖龐大，但幾乎都投入人事經費，實在有心無力。侯友宜希望中央更有魄力，一次到位補助地方政府解決教室裝冷氣的問題，也會和中央再討論，爭取納入前瞻計畫，地方可全力配合，教育局長張明文則說，全市中小學電力健檢預計年底前完成，隨後就會設法爭取經費為孩子裝冷氣。