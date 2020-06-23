牙齒抽過神經就沒事？1年後竟長這東西

▲牙齦長出牙包且神經發炎壞死。（圖／奇美醫學中心提供）

有民眾因牙齦長牙包至醫院求診，醫師診斷發現，牙齒已經抽過神經，但牙齒神經管內尚有殘餘的細菌，且牙齒再蛀牙、沒有進行很好的填補，造成細菌跟著口水再跑進神經管，進而擴散到牙根外的顎骨，細菌再沿著顎骨侵蝕到外面的牙齦，X光片上顯示牙根有陰影，確診為牙根膿腫，即是俗稱的牙包。奇美醫學中心牙醫部牙髓病科主治醫師郭祉吟表示，臨床上常常看到病患牙齦上長牙包而求診，但大部分的病患不一定會疼痛，或者是疼痛時有時無，有些甚至會牙痛，但幾天後就沒事了。郭祉吟說，這類病患常常在診所檢查後，發現X光片上在牙根有陰影，或者是病人突然發現長出牙包，因而被轉診到醫院，進行根管治療再治療。

大部分病患都認為，已經抽過神經，就再也不需要抽神經，也不會再有問題，郭祉吟表示，其實抽神經只是一個通俗的說法，正式名稱是「根管治療」。牙齒根管是牙齒中一個軟組織的管道，連接牙齒內部跟牙根外部顎骨裡的神經血管系統，因此在牙齒根管中不只有神經而已，還有血管及其他組織。





郭祉吟強調，成功的根管治療不只是把神經抽掉而已，同時還要把管道內部做徹底的消毒，讓細菌量減到最低，甚至到無菌狀態。



▲牙齒根管中不只有神經而已，還有血管及其他組織。（圖／奇美醫學中心提供） 最重要的是，要確保牙齒蛀牙和治療開口有緊密的封填，也就是管道開口的密封性要夠好，否則根管內的殘餘細菌沿著向下孳生到牙根底部往骨頭擴散，就會開始侵蝕牙根周圍的骨頭，而在X光檢查下會發現牙根出現一圈黑影。





絕大多數需要根管再治療的原因，包括初次根管治療沒有在牙科橡皮障隔絕口水汙染下操作，導致根管內細菌無法徹底清潔；其次，牙齒牙冠沒有做好緻密的封填或是品質良好的假牙，導致口腔內的細菌再次滲透進入根管系統內，而導致管道內再次感染。



▲使用牙科橡皮障進行根管治療。（圖／奇美醫學中心提供） 郭祉吟說，一個品質良好、在牙科橡皮帳隔離下，操作完整的根管治療以及治療後完整封填的牙冠，不但會使牙包消失，也會讓被破壞的骨頭癒合。





郭祉吟表示，牙齒有問題就要儘快就診，不要以為不痛就沒事了，定期做牙科檢查也可儘早發現問題，不要等到牙根外的顎骨被破壞，長出牙包才尋求治療。



