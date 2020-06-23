今夏首場大型水上活動　金門搶灘料羅灣號召「泳士」中

金門縣教育處今天宣布，全台首場海上長泳活動，「2020第18屆金門搶灘料羅灣」將在8月16日登場，並自即日起至7月15日止，受理線上報名。
金門縣教育處今天召開搶灘料羅灣報名記者會時表示，今年的活動除了以往的3,000公尺組別外，新增1,500公尺及750公尺的短距離組別，讓不同程度的泳士們都能體驗到搶灘料羅灣的魅力，更讓活動更加豐富。
長泳活動分為菁英泳士(3,000公尺)、泳士(1,500公尺)以及小泳士(750公尺)三個組別，報名費皆為600元整，而且為鼓勵身障選手及金門各級學校教職員生組隊參加，報名費用減半(300元)。參加者報名即可獲得紀念泳帽、選手紀念服，如順利完賽可再獲得泳畢證書、完賽獎牌以及由金門酒廠製作的活動主題紀念酒，堪稱是泳界CP值最高的賽事，絕對值得報名。
今年的搶灘料羅灣，金門教育處也邀請有鐵人界安心亞之稱的柳怡卉擔任賽事代言人，教育處表示，柳怡卉是出身游泳國家隊搖籃的南港高中游泳隊，她除了邀請學校的學弟妹一同參與外，相信能吸引更多的愛好游泳的民眾一起泳出佳績。
活動邀請有鐵人界安心亞之稱的柳怡卉擔任賽事代言人，本身是從有著游泳國家隊搖籃之稱的南港高中游泳隊出身的選手，游泳本來就是他的強項，今年首度代言賽事，除了邀請學校的學弟妹一同參與外，金門教育處也希望藉此吸引更多的愛好游泳的民眾一起泳出佳績。
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