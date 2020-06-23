南台灣唯一！台南國際龍舟競賽  百架無人機群飛揭序幕

▲台南市長黃偉哲邀請大家，端午連假來台南看龍舟競賽，享美食。（圖／記者陳聖璋攝，2020,06,23））

▲百架無人機群飛展演，排列出台南市市徽。（圖／記者陳聖璋攝，2020.06.23）

「2020台南國際龍舟錦標賽」今（23）日開幕，台南市長黃偉哲與99隊參賽隊伍舉行祭江儀式，開幕典禮則由魚頭君與統一獅萊恩攜手開場勁舞，接著出動100架無人機群飛展演，由黃偉哲揭幕，象徵十全十美的意象。黃偉哲表示，今年受新冠肺炎疫情影響，全台沒幾處舉辦龍舟競賽，而台南是南台灣唯一舉辦龍舟競賽的城市。黃偉哲誠摯邀請大家，「端午連假要看龍舟賽就要來台南看，不看龍舟賽的朋友，更要來台南，因為台南有許多好玩的地方、美食又多（好吃），端午連假來台南就對了」。黃偉哲指出，隨著疫情解封，參賽隊伍比原先規劃的多25%，相信賽事精采可期，希望今年人潮慢慢聚集，大家可以來台南看龍舟賽、或來台南各地遊玩及住宿，這是南台灣唯一的龍舟賽，所以獎金特別高達30萬。今年台南市龍舟賽有99隊2,500餘人一起較勁，公開男子組36隊爭奪最高獎金30萬元。教育局表示，原先因應疫情，限制75隊可報名參賽，惟因本次龍舟競賽報名踴躍，為回饋各界熱情參與，採彈性放寬各隊限額，最終總計99隊報名參加，其中大型公開男子組36隊爭取最高獎金30萬元，將於6月25日（端午節）一決勝負。體育處指出，龍舟賽不只賽程精彩，在運河旁攤商展售及文化展演活動，連續3天辦理台南市國際龍舟錦標賽粉絲頁留言抽獎活動，其中最大獎將抽出4名，香格里拉台南遠東國際大飯店、台南大員皇冠假日酒店、台南晶英酒店及台糖長榮酒店等4間五星級飯店住宿券，以及各式好禮。活動期間進行道路交通管制，範圍包括慶平路（健康三街與安億路之間含停車格）及育平路（慶平路與育平九街之間含停車格）全線管制，管制時間自6月23日至6月25日，每日下午2時至晚上10時，請用路人配合提前改道，遵守交通疏導人員指揮行車。相關交通資訊、停車位置與最新活動訊息，請逕至台南市國際龍舟錦標賽粉絲頁或台南市體育處官網查詢。