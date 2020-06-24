高醫設全台首家大腸直腸外科達文西手術「觀摩看刀」中心

大腸直腸癌連續12年蟬聯國人癌症發生率榜首，很多病人擔心要做人工肛門而害怕治療，高醫院長侯明鋒表示，高醫大腸直腸外科發展「達文西機械手臂微創手術」已超過410例，23日獲國際原廠認證，成立全台首家大腸直腸外科達文西手術「觀摩看刀」中心，將可協助國內外醫師學習，造福更多病患。





一名柯先生就醫發現肛門口有顆10公分的腫瘤，醫師評估若開刀切除的話，勢必要做永久性人工肛門﹔高醫副院長、大腸直腸外科醫師王照元先採取標靶藥物治療，3年後腫瘤縮小至約5.4公分，再施行達文西機械手臂直腸切除術，成功保留了病人的「咖稱」。





王照元指出，達文西手術具有傷口小、失血少、恢復快及高比率的肛門保留率等優點；其3D高解析度、10倍光學放大視覺，以及比人類手腕旋轉和彎曲動作更加靈巧的機器手臂，在狹小的骨盆腔中手術仍能行雲流水，是傳統手術無法取代的。高醫400多例達文西手術成果分析，5年存活率為86.1%，肛門保留率更高達 96.3%。





高醫在今年3月6日高醫和美國直覺公司簽約，成立全國第一家大腸直腸外科達文西手術「觀摩看刀」中心，逢新冠肺炎大流行而順延至今，從6月起已有他院兩位醫師前來觀摩手術，還有外院醫師也預定7月來觀摩手術，等疫情緩解且邊境解封後，也會接受其他國家醫師來台受訓。



