被柯文哲認為是最大假想敵？侯：沒跟他通電話

新北市長侯友宜今（24）接受新北市議會民進黨團總質詢，黨團砲轟台北市長柯文哲在宣布更換成UBIKE 2.0系統前從未與侯友宜溝通，柯也不斷提及侯友宜，讓議員質疑是把侯當成「最大假想敵」？侯說兩人近期沒有通電話，柯這兩天應該在忙高雄市輔選，雙北會持續合作溝通。柯文哲先前在議會被問及民進黨打韓成功後，下個敵人會是誰，柯回答「我會推薦侯友宜！」，似是頻頻針對侯。市議員張志豪表示，台北市長柯文哲近來常對侯友宜喊話，對新北市的指教也很多，似乎是把侯當成「最大假想敵」？侯說謝謝柯市長指教，雙北要合作，意見不一定一致，但會互相包容、體諒、尊重；此外，張志豪說台北自行宣布更換UBIKE 2.0系統，造成新北1.0系統不相容，引發UBIKE大戰，他認為柯事前從未與侯溝通，才會引發如此大的民怨。侯友宜表示，柯文哲是他的朋友，目前副市長交流平台將在7月18號舉辦，兩市會針對UBIKE如果順利過渡系統好好討論，不要讓民眾權益受損，他承認這幾天兩人沒有通電話，「他應該都在忙著高雄市選舉，若有需要仍會通電話對談。」市議員廖宜琨表示，針對UBIKE系統更換議題，「台北市一直對新北市吃豆腐，綁架新北市！」他認為柯文哲從沒有與侯友宜溝通，若新北市順應台北市更換成UBIKE 2.0系統，需要多支出9.45億，對市府是龐大負擔；市議員何博文則詢問侯友宜事前到底有沒有接到柯文哲的電話？侯回應，事前確實沒有接到消息。