板橋林家花園８棵樹染病遭移除　何博文質疑砍樹有必要？

▲侯友宜表示，園內樹木因罹患褐根病全面刨除，後續將請農業局成立專案小組，檢視每棵樹木健康。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.24）

新北市板橋區的二級國定古蹟林本源園邸(林家花園)內含豐富園庭造景、古木老牆。市議員何博文今於市議會質詢指出，園內自2013年至今已移除8棵樹木，擔心當地珍貴的文化資產被無端破壞；市長侯友宜說我，園內樹木因罹患褐根病全面刨除，後續將請農業局成立專案小組，檢視每棵樹木健康。農業局長李玟解釋，林本源園邸內樹木罹患的褐根病為絕症，治療困難、傳染性高，因此需全面進行移除。何博文認為，最初發現樹木患得褐根病就應立即處理，有專家學者指出，只要將根部袍乾淨、立刻做出適當處置，就能避免群聚感染，質疑移除樹木正當性。何博文表示，林本源園邸為板橋文化的精神表徵之一，新北市政府應比照台南市政府，建立古蹟內樹木保護標準作業流程，展現保護樹木的決心。侯友宜認為，林本源園邸為板橋重要的觀光亮點，當初生病的樹木已經文化資產委員會報請移除，未來將請農業局成立專案小組，盤點園內每棵樹木的健康狀況。此外，卯澳漁港的百年石頭厝因長年遭海風侵蝕，造成外牆殘破、部分屋頂塌陷，整體外觀殘破不堪，何博文提到，當地民眾向政府求助，市府卻以產權不清楚互踢皮球，就連中央推動「私有老建築再生計畫」，新北市也沒有設立民眾洽詢窗口，讓當地民眾求助無門。紙風車劇團先前因道具佈景工廠暨倉庫發生火災，近期在各縣市尋找適合作為新倉庫空間的地方，何博文也批評新北市工務局當初竟以該工廠屬違建不能原始重建，讓紙風車不得不另尋地方，希望讓如此有文化價值的團體能根留新北。侯友宜回應，他在第一時間就表達立場，希望能留在新北，近期文化局主秘也以陪同著團長在新北市找尋地點。