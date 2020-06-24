端午連假搭「公共運輸」出遊　安全安心又划算

今（109）年端午節連續假期共計4日，自109年6月25日至109年6月28日止，預計將有返鄉及觀光旅遊車潮；惟適逢疫情影響，各地方政府多數取消活動或改為線上觀看，爰推估參加端午節系列活動旅次將較歷年大幅減少。近期疫情趨緩，預估民眾將安排國內戶外旅遊活動，主要旅次尖峰將集中在國內各大風景區及遊樂區路段，為紓解國道交通壅塞，並鼓勵民眾返鄉或觀光多加使用公共運輸工具，各客運業者均積極配合政府多項優惠及防疫措施，請民眾安心搭乘。本次端午連假持續辦理「國道客運票價優惠及公共輸轉乘措施」，預計實施期間為109年6月24日０時起至109年6月28日24時止，優惠內容包括，39條「台灣好行」路線使用電子票證半價優惠；14家90條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折；凡使用電子票證搭乘國道客運、臺鐵及高鐵搭乘國道客運路線後，於10小時內轉乘在地市區或公路客運享1段票（或基本里程）免費；如持紙票搭乘者，可於各場站使用電子票證於場站過卡機進行過卡，後續再使用電子票證轉乘亦可享有優惠。「台灣好行」半價優惠與前述轉乘優惠同時發生可享有雙重優惠，先給予半價優惠後再享轉乘優惠。為因應國內疫情趨緩，乘客搭乘公路客運前或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入場站後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。乘客在維持社交距離下或相鄰乘客有戴口罩，或採用適當阻隔設施時，解除飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。