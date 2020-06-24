講清楚說明白　金門版振興券7月17日開始發放

▲金門縣民可以新台幣二千元換取價值新台幣四千元的1+1振興券。(圖/記者蔡若喬攝)

每月可申請核銷金額以新台幣100萬元為上限，

對於振興券現行的制度設計，楊鎮浯說縣府絕對秉持開放的態度，如有必要，會視後續發行及適用狀況，適時酌予調整，以回應實際需求，讓券更好流通使用。

金門版振興券將於7月中旬開始發放，預期將帶動5.6億元以上的消費產值，但日前因一份府內部會議資料外洩，訊息不完全造成民眾誤解，連日來批評聲浪不斷，縣府今(24)日召開記者會說明，楊鎮浯強調，唯有把錢留在金門消費，才能創造振興地區經濟加乘效能。縣建設處指出，為了在疫情後加速產業復甦，金門版振興券確定於7月17日至19日於各村里辦公處發放；凡109年6月23日設籍於金門縣的鄉親，得以新台幣二千元換取價值新台幣四千元的1+1振興券，面額500元，每份8張；低收入及中低收入家戶免購買，直接由社政系統發送兩千元的1+1振興券；振興券不可換現、不得找零、不得儲值，限在金門地區用，且必需於109年12月31日前使用。避免振興券集中於某類型特定產業消費，無法擴及政策美意，縣府規定開立統一發票商家，計畫期間上限600萬，得一次申請核銷；免開立統一發票以普通收據之商家，每月以新台幣10萬元為核銷上限。縣長楊鎮浯表示，振興券發放的政策目的就是「刺激內需消費，活絡金門地區消費動能」，因此以「設籍金門的民眾」為施行對象，也限於「金門地區商家消費」。楊鎮浯說，「消費券」只是用政府的錢來「消費」，若直接以現金發放，可能民眾會有「存起來沒有消費」的虞慮，兩者皆無法產生外溢及消費加乘效果。此外，金門情形特殊，與在地沒有血緣連結的非常住人口(或俗稱的幽靈人口)多，如果直接發現金或匯入個人帳戶，恐怕有近1億多元會打水漂，被拿去花在其它縣市，政府想要振興地區經濟的美意會打折。