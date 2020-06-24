你容我融、藝哉北園　嘉義市在228紀念館辦融合書畫展

嘉義市長黃敏惠及北園國小特教班小天使、文雅國小、蘭潭國中、嘉義女中和嘉義大學等五所學校，呈現融合、學習、創作的作品，自今(24)日起到7月12日，一起在嘉義市228紀念館舉辦「嘉義市融合書畫聯展-你容我融、藝哉北園」融合書畫聯展。這次活動包含文雅國小五年級、蘭潭國中美術班一年級、國立嘉義女中一年級及嘉義大學教育系學生參與，計完成100多幅書畫作，蘭潭國中童裕仁同學說，很喜歡這個融合學習活動，讓原本害怕和排斥身心障礙人士的我，發現其實天使寶貝們很可愛，不必害怕和排斥他們。蘭潭國中簡千綺同學則說，除了行動障礙的小天使外，每個小天使看起來都和我們一樣，將來會盡力去幫助這群弱勢的族群。今日除了特教班小天使贈送來賓手做鑰匙圈外，也頒發教育部2020奮發向上優秀學生獎給北園國小林祺叡同學，祺叡患極重度腦性麻痺，原先全身蜷縮，不但無法行動、雙手更無法張開活動；透過北園國小安排的課程以及市府醫療團隊的指導，逐步克服自身障礙，現在已經可以拿筆寫字、自己吃飯，也能感受到學習的快樂與成就感。黃敏惠指出，「你容我融」做起來不容易，但這是教育的根本，了解到每一個都獨一無二，懂得彼此尊重包容與愛；以前覺得是在幫助他們，其實很多孩子反而覺得自己獲得更多。這次有5間學校共同參與融合，反映出嘉義市就是把教育當作能量發揮到最大，就像是這次日環食，透過大家的努力，讓嘉義被看到，而這樣的成果也可以到特奧會的國際舞台分享，去年夏季特奧就是嘉義大學與嘉特的學生一起參與。簡麗環老師說，自己還有孫子和繪畫班的幾位同學都提供了書畫展作品，每一個人都不一樣，但我們都有一樣的愛。北園國小吳長頴校長提到，這次的融合書畫展，跳脫過去僅在校內進行親師生融合的框架，帶領學生走出校園，擴大學生的生活經驗。