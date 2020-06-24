影／畢業生齊聚「小田中馬」　田中馬拉松71開始報名

彰化縣田中鎮7所國小、2間幼兒園的畢業生，以路跑紀念畢業，今（24）日從三潭國小出發，縣長王惠美領跑並為畢業生加油，王惠美說參與的畢業生及在校生，完賽之後一定會有很深感受，希望同學們今年也可以加入田中馬，也祝福畢業同學身體健康，朝人生下個階段勇往邁進。

▲畢業生路跑起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

由舒康樂活運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會及田中鎮三潭國小共同舉辦的「運動i台灣-2020畢業生路跑」，今年以「幸福、平安」為主題，不僅祝福小朋友們迎接人生下個階段，同時呼應社會在疫情過後，以嶄新能量迎向全新的未來。

王惠美表示，今天可以算是田中馬的熱身賽，透過這樣的小田中馬，國小畢業生挑戰 4.4 公里，在校生及幼兒園學童跑 2.5 公里，沿著美麗的八堡圳廊道和田中高鐵園區跑步，讓在地子弟能夠了解地方，愛上自己的故鄉。

三潭國小校長蕭明輝表示，田中鎮以田中馬拉松聞名全國，學校位於馬拉松的賽徑上，因此搭配12年國教的新課綱實施畢業路跑，邀請鎮內7所小學、2所幼兒園560位畢業生和在校生一起參加，盛況空前。

▲活動比照田中馬有高規格計時設備為學生計時。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

蕭明輝說，感謝彰化縣馬拉松協會理事長鄭宗政提供的各項協助，每一位參加的畢業生都比照田中馬的選手有參賽晶片，可以實際體驗田中馬的樂趣，也希望藉此發揮教育的功效。

彰化縣馬拉松協會理事長鄭宗政表示，舉辦畢業生路跑在歡呼聲加油聲中完成學童們人生中第一個畢業典禮，期待學童們來為田中加油為彰化努力，三潭國小、各社區協會、馬拉松路跑協會等協助，讓學童們留下美好的回憶。

▲田中鎮7所國小、2間幼兒園的畢業生，以路跑紀念畢業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

三潭國小應屆畢業生蕭喬為學校田徑隊的一員，完賽後不滿意今天的表現，她提到因為不熟悉長距離的配速策略，一開始跑步速度過快，中途肚子開始疼痛，導致後面失速越跑越慢，不過是一個難忘的回憶，覺得很開心，即將升上田中國中體育班的她，也給自己一個期許，希望能好好練習，讓自己的成績越來越進步。