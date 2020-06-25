安平虎鯨Orca在台南　端午連假尋「鯨」喜

▲「安平虎鯨Orca」。（圖／台南市政府提供）

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即將於暑假在安平水面上優游的「安平虎鯨Orca」，即日起在億載金城進行14天的「隔離檢疫」；為了歡迎這位遠道而來的嬌客，台南市長黃偉哲24日晚間特別親自接待，「安平虎鯨Orca」的可愛萌樣，連黃偉哲也無法招架。黃偉哲表示，造型可愛又富親和力的「安平虎鯨Orca」，長20公尺、高10公尺，超巨大體型可說是全球最大虎鯨裝置藝術，黃偉哲直言，Orca的可愛程度一點都不輸以前的黃色小鴨。超萌的Orca接下來將戴著世界最大的鯨魚口罩，在億載金城的重砲保護下，進行14天的「隔離檢疫」；期滿後將於7月11日，號召台南鄉親一起伴隨護送安平虎鯨Orca，翩然游進安平水景公園，7月15日現場將舉辦繽紛絢麗的出場秀，正式迎賓。黃偉哲說，因為安平虎鯨Orca來到台南有乖乖戴口罩，所以在Orca抵台進行檢疫期間，各位與Orca近距離接觸的大朋友、小朋友也要遵守防疫規定，戴好口罩再來看Orca歡迎市民朋友在端午節連假期間，來到億載金城和安平虎鯨Orca一起過節，讓遠離家鄉的Orca不會感到孤單寂寞。文化局局長葉澤山指出，7月11日號安平虎鯨Orca進入安平水景公園水域前，Orca將親自向安平開臺天后宮致意，感謝媽祖庇佑安平虎鯨Orca一路平安抵達台南，也祈求在活動期間，媽祖繼續保佑安平虎鯨Orca旅程順利，而台灣鄉親在疫情過後可以國泰民安、經濟繁榮。7月15日正式開幕的安平虎鯨Orca活動展演秀，不僅在整點有精彩的燈光音樂秀，還將邀金曲天后潘越雲開唱，以爵士版「安平追想曲」揭開序幕並搭配璀璨煙火秀，而金曲獎天團「董事長樂團」也將在周末舉行小型演唱會，將安平虎鯨Orca展演秀的人氣推升到最高點；想搶先一睹Orca風采的民眾，千萬不要放棄在億載金城草地上，看到海上霸主虎鯨的難得機會。