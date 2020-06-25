中火違法重啟機組 盧秀燕：依法裁罰200萬元

台電公司宣布啟動台中火力發電廠2號機組，台中市政府環保局副局長陳宏益(24)晚率隊稽查，查獲啟動2號機組事實，當場要求停工，將依空污法處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰；他強調，明日將再派員確認，若中火仍違法操作，將依違反空污法規定，將負責人移送法辦。

陳宏益表示，市府一再向中火聲明，在法律有爭議的條件下，不要貿然啟動2號機組，遺憾台電仍堅持啟動，並選在端午連假前一天晚間重啟，環保局同仁為此嚴陣以待，今晚9時30分進廠稽查，發現台電工作人員的確都已就位，爐體溫度也已上升至261度，確認2號機組確實已重啟，因此當場開單告發，要求中火停機，若中火仍未停機，市府將以違反空污法規定，將負責人移送檢方偵辦。

對此，市長盧秀燕今(25)日出席南屯端午民俗活動接受媒體訪問表示，稽查發現台電確實以柴油燃燒點火預熱，環保局依法裁罰200萬元，並強調政府不應該「知法犯法、帶頭違法」，市府將持續稽查，台電如果違法開機燃煤，市府依法重罰、絕不寬貸。盧秀燕指出，台電企圖違法開機，企圖偷襲中部人，環保局立即前往稽查，發現中火以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，依台電說明因2、3號機組已半年未使用，僅點火調校，沒有發電操作，因此市府依「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」裁罰200萬元。她強調，台電是國營事業，更不應知法犯法、帶頭違法，市府半年前依法審查中火執照決定撤照，審查權、發照權在地方政府，台電開機燃煤就是違法，必須接受法律制裁，希望台電懸崖勒馬，國營事業不應有特權，市府不會妥協、也不會害怕，全力維護中部人的健康及空氣品質，不讓中火違法開啟。法制局表示，環保署雖撤銷台中市政府環保局的行政處分，但依地方制度法第75條及環保署組織條例第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府的行政處分，應報請行政院，由行政院撤銷。環保署卻逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效行政處分，因此台電2、3號機組仍屬許可證遭廢止狀態。