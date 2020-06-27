培養金門出色圍棋手　大安國中50學生跨海授藝

▲圍棋訓練營課程包括基本禮儀、初學相關技能及實戰練習等。(圖/記者蔡若喬攝)

為啟發小朋友對圍棋運動的喜愛和瞭解，台北市立大安國中圍棋班50位小教練，23日特別跨海展開為期5天「雙城青少年圍棋運動訓練營」交流活動，吸引80位小朋友參加，為驗收學習成果，今(27)日上午特別舉辦「第一屆金門縣新苗盃青少年圍棋賽」，藉此增進台、金兩地青少年情誼。此次交流活動共有兩大主軸，當中「圍棋入門講習」是由大安國中圍棋班學生以一對一形式，個別教導金門縣有意願參與圍棋學習之學生，學習內容包括圍棋基本禮儀、初學相關技能及實戰練習等。而「新苗盃青少年圍棋賽」則是由台北市大安國中圍棋班師生，與金門體育會圍棋運動委員會共同辦理「第一屆金門縣新苗盃青少年圍棋賽」，邀請參加圍棋入門講習學生參與競賽，同時驗證這幾日的學習成效。大安國中校長洪鍚璿指出，該校圍棋專班是全台首創的圍棋體育專班，創立至今第11個年頭，每年招考國中階段的圍棋好手，並網羅國內圍棋專業師資團隊，展開為期三年的專才訓練。目前大安圍棋專班培育業餘七段41位，業餘六段228位，在學業表現上有50%的學生考上前三志願。洪鍚璿表示，新苗盃圍棋賽是台北市第一中央國際獅子會贊助的一項公益活動，專門為初學圍棋的小朋友所舉辦，此次移師金門舉辦的目的不在勝負，主要是啟發小朋友對圍棋運動的喜愛和了解。訓練營共吸引了地區中正、金鼎、何浦、多年、湖小、上岐、正義等校學子共80人參加，當中還有許多是兄弟姊妹檔一起參訓，藉由大安國中的推廣，期盼未來圍棋運動可以在外島金門紮根，培養更多出色的好棋手。