林木樹癌「褐根病」　金門林務所邀請縣民一同來防治

▲染病林木的根系，需以怪手挖出再以人力徹底撿拾土壤中的殘根。(圖/金門縣林務所提供)

▲林務所透過澆灌殺菌劑與噴灑葉面肥等方式來防治。(圖/金門縣林務所提供)

有林木「樹癌」之稱的褐根病，是目前危害金門地區林木最重要的根部病害，縣林務所自107年至109年共移除染病林木計277株，並於109年度於黃海路試辦棲地改善作業，希望對於防止疫病的擴散能有抑制效果。林務所曹立松技佐指出，褐根病係由褐根病菌(分類學屬於真菌界擔子菌門)所引起，是透過已染病林木之殘根，與健康林木之根系發生接觸，使疫病傳播與擴散。林木染病後，根部、莖基部之韌皮部與形成層等輸導組織會逐漸褐變與壞死，無法正常地傳輸與吸收水分與養分，除逐漸枯萎死亡，也因為根部與莖基部的腐朽，降低自身支撐能力，大幅增加傾倒風險，影響公共安全。林務所所長鐘立偉強調，目前已掌握地區列管之百年老樹及疫病好發區域(包含榕園(榕樹)、黃海路(台灣欒樹)、環島東路(樟樹)及環島南路(樟樹、鳳凰木)，平均每兩個月巡視周遭林木一次。若遇感染之林木，則會以澆灌殺菌劑於林木根系表面及根，或於林木樹冠噴灑葉面肥以促進林木養分吸收等方式來防治；針對染病中、後期林木，如評估有傾倒危害公共安全疑慮者，則會將徹底移除防治，並以焚燒方式處理，避免疫病擴散。鐘立偉表示，由於褐根病好發於土壤環境不佳之區域，林務所109年度開始於黃海路辦理棲地改善作業，透過翻土改善通氣及透水，並施加處理莫蘭地風災時生產的生物炭並配合有機肥等改良物質，改善土壤環境；生物炭可以改善土壤之保水、保肥以及調節土壤酸鹼值，對水、肥、氣、熱、微生物等土壤微環境之改善相當有效。鐘立偉提醒，林務所將持續依據預防傳染、初期防治、生態撫育及環境友善等原則，辦理相關褐根病防治作業，以維護地區優質生態環境。若民眾有發現疑似褐根病木，可撥打林務所電話:082-352846通報反映。