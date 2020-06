鼓勵終生學習　金大樂齡學堂課程超實用

受到學員熱烈迴響。

國立金門大學本著大學社會責任與大學教育社區化的理念,該校尤努斯社會企業中心在五月開辦第一屆樂齡學堂(Learning School),課程內容都是退休族群所需要並可在生活中運用的實用知識,吸引26位退休教師、教官、職業軍人、公務人員與家庭主婦參與。金大指出,本屆課程班主任為該校尤努斯社會企業中心(NQU YSBC: Yunus Social Business Center)的顏郁芳教授,課程為期八週,內容都是退休族群所需要並可在生活中運用的實用課程,包括:我不理財,財不理我:退休理財規劃; 中醫筋絡養身; 經絡保健與按摩; 香醇人生:如何在家沖泡咖啡; 綠手指:種植綠植栽教學; 動手烘焙趣:健康餅乾與杯子蛋糕;皮拉提斯與核心復健。當中理財專題講授最新的理財工具,以及如何管理退休金,讓退休金可以穩定增加;中醫筋絡養身課程,講師為北京中醫醫院的醫師,講授筋絡按摩和保養健康,很多學員對如何幫孫子輩按摩有興趣,因為可以幫助小朋友長更高和預防感冒氣喘。課程不僅可增進知識,並可增添生活的樂趣,陳建民校長表示,金大努力在專業領域持續研究創新,並主動積極和金門社經及產業發展結合,將知識傳遞給社會大眾,帶動所在地區繁榮與發展,以實踐大學社會責任 。陳建民說,金大將持續扮演地方社區及產業發展的重要推手,他將NQU Learning College的Learning的發音直譯為樂齡,每個人都要「樂在學習;樂而忘齡」,歡迎金門鄉親多利用金大提供的各項資源,持續學習,達成活到老、學到老的理想。陳建民在結業式中表示,台灣正式步入老年化社會,金大非常重視本次課程的規劃和執行,他鼓勵學員 “Never too old to learn”、“終生學習,樂而忘齡!”,未來金大會為高齡者開設更多的課程,以呼應終生學習的理念,希望能開設第二屆樂齡課程,大家相招報名再續師生、同學的緣分。