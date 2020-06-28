烈嶼鄉「成秀文旅」揭牌啟用　營造國境之西最佳住宿

▲成秀文旅樓高五層，擁有15間舒適景觀房。(圖/記者蔡若喬攝)

▲將整片大落地窗導入每一個房間，營造舒適的景觀。(圖/記者蔡若喬攝)

▲從房內可遠眺金廈海域的美麗海景。(圖/記者蔡若喬攝)。

位於國境之西，坐落於烈嶼鄉黃埔村埔頭的「成秀文旅」，今(28)日上午揭牌啟用，五層樓、15間舒適景觀房，可讓入住賓客坐擁海景、山巒、田野景致的綠色美景，為烈嶼離島旅遊住宿區塊注入嶄新活力。在祥獅獻瑞的慶賀下，開幕揭牌啟用儀式於今天上午十點吉時舉行，縣長楊鎮浯、前陸軍副總司令賈輔義中將、縣議員、烈嶼鄉代表等貴賓，以及地區300多位鄉親皆到觀禮，現場十足人氣，熱鬧滾滾。烈嶼鄉素有「離島中的離島」、「前線中的前線」之譽，還保有純淨自然的環境，是一處美麗的淨土。隨著烈嶼鄉管轄的大膽島解禁，開放觀光，成為熱門的觀光景點，烈嶼鄉也成為金門跳島旅遊的首選，但住宿環境不佳且數量不足，也成為該地區地觀光發展上的阻力。楊鎮浯表示，烈嶼鄉發展觀光條件十足，如今有業者願意投入旅遊住宿區塊，這代表對烈嶼未來發展的信心、以及對金門整體觀光產業發展的信心，縣府會持續和業者相配合，帶更多遊客來金門，金門觀光產業發展一定會愈來愈好。成秀文旅總監洪毓璿指出，為了打造優雅的旅遊住宿環境，當初設計時，特別將整片大落地窗導入每一個房間，營造舒適的景觀，讓遊客可以遠眺金廈海域的美麗海景。結合近在眼前的古厝聚落風貌，周邊鄰近貓公石濱海遊憩區，以及層巒的麒麟山，無邊海景、青山綠水的田野景致，相信可讓高端客、小資族群或是親子客，在尋幽訪勝的同時，也能享有舒適愉快的休憩環境，擁有全新不同的體驗。