台南女童遭熱水燙傷　繼父坦承犯行遭羈押

台南4歲女童遭熱水燙傷且延誤就醫，警方會同社會局深入追查釐清案情，28日傍晚，女童葉姓繼父與生母於警詢後，依涉犯傷害罪及兒童及少年福利與權益保障法等罪，移送台南地檢署複訊，葉男被檢方聲押，生母請回；今（29）日台南地院召開羈押庭裁定羈押。

台南地方法院表示，該起燙傷兒童案，經檢察官聲請，法院強制處分庭值班法官審理後，裁定羈押，法院認葉姓被告涉犯「兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之故意對於兒童犯罪、刑法第277條第1項之傷害罪嫌、家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪嫌」嫌疑重大，有事實足認為被告有反覆實施家庭暴力之傷害犯罪之虞。

且被告又涉有因管教問題而數次傷害被害兒童、鞭打或處罰半蹲等行為，影響幼童身心發育，被告為被害兒童之繼父，生活上具有相當之關聯性。

法官認若命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，無法預防同一家庭暴力之傷害犯罪之發生，且被告未能克制自身情緒，因此認有羈押之必要。

起初家屬聲稱是女童自己不慎燙傷，28日社會局再會同警方深入追查女童受傷原因，女童繼父葉男改口坦承，係因女童不服管教，就拿熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口惡化潰爛；葉男涉犯傷害罪及兒權法有身體虐待及嚴重疏忽照顧、應就醫而未就醫情事等罪。