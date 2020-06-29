帶頭拚經濟　金酒推「就是來飲JOY」購酒優惠活動

為響應中央安心旅遊補助及金門縣政府後疫情振興活動，台灣高粱酒龍頭品牌金門酒廠從7月1日起推出「就是來飲JOY (酒)」四大購酒優惠活動，帶頭拚經濟、刺激消費。
金酒總經理楊駕人表示，迎接七月暑假旅遊旺季，金酒率先推出「就是來飲JOY(酒)酷碰券」活動，預計7月1日起於尚義機場入境處發放酷碰券，旅客可憑券享兩項購酒優惠方案，歡迎來金旅客索取，發完為止。
當中方案一「好酒三選一酷碰券」是將酒齡長達4~8年的第十三任總統副總統就職紀念酒、第十四任總統副總統就職紀念酒、及金門高粱酒-慈堤落日三款，以優惠價提供遊金旅客憑券擇一選購，售完為止。
方案二「2016年5L罈裝酒酷碰券」是釋出2016年限量產製、陳放四年的5公升58度金門高粱罈裝酒(如意)，遊客可憑酷碰券以優惠價格限購一罈，售完為止。
金酒公司補說明，持有好酒三選一及2016年5L罈裝酒之酷碰券者，可於使用期限內前往金門酒廠金寧廠門市、金城廠門市及尚義機場門市使用購買。
此外，配合中央三倍券及金門縣政府7月14日即將上路的振興券發放，金門酒廠也推出滿額贈促銷及6款購酒優惠套餐組合，讓喜愛金門高粱酒的消費者能藉此波機會添購好酒、收藏好酒。
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