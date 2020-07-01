員警追捕逃逸毒販　民眾扮「報馬仔」指路

張男與邱女一對毒鴛鴦昨(30)日遇到豐原分局警方攔檢，先停車假意配合，再突然重踩油門加速逃離，結果在豐勢路二段撞上一輛遊覽車，兩人便棄車徒步逃跑，員警在熱心民眾指引嫌犯逃跑方向下， 找到藏匿的兩人﹔隨後在小客車內搜出嗎啡及安非他命毒品，全案依毒品危害防治條例移送台中地檢署偵辦。
昨天豐原分局翁子派出所員警執行巡邏勤務時，發現44歲張姓男子駕駛自小客車行跡可疑(內載有32歲邱姓女乘客)，遂上前盤查，不料張男先停車假意配合，待員警靠近時，突然加速由豐勢路二段往東勢方向逃逸，逃逸途中失控追撞行駛於前方(由55歲張男所駕駛)遊覽車，造成遊覽車右後車輪框受損，自小客車左前保險桿受損及前車牌掉落，所幸無人受傷。
張男及邱女於發生撞車後立即棄車徒步逃跑，員警隨後緊追不捨，沿途民眾更熱心提醒嫌犯逃逸方向，最終將躲在圍籬後的兩人揪出逮捕，經檢測雙方駕駛均無酒精反應；隨後於張嫌車內發現第1、2級毒品(嗎啡及安非他命)等毒品，難怪兩人遇警盤查即心虛逃逸。
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