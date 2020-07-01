前瞻基礎建設　屏東縣道189及189甲道路品質提升工程

▲縣道189線，北起台三線(九如)，規劃橫向天際線局部下地，改善路側花旗木基盤植生環境，補植喬灌木及地被綠化，以複層植栽手法達成道路美化效果。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.01）

▲崇蘭圳加蓋段(老鷹高爾夫球練習場旁)，民眾對其最近及深刻印象為前些年風箏節停車場，本案將其新闢為休閒綠帶，作為環島自行車路線中繼休憩站之一。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.01）

前瞻基礎建設為國家發展重要計畫，致力建構永續發展的新經濟模式，計畫內之子計畫「提升道路品質」由交通部及營建署共同推動，縣府於該項下爭取27件(交通部16件，金額7億2,014萬3,138元、營建署11件，金額4億144萬3,955元)。交通部前瞻計畫提升道路品質計畫項下之案件-「縣道189及189甲道路品質提升工程」，總經費2億5,591萬9,010元(中央款2億元，本府自籌5,591萬9,010元)，於108年3月6日開工，預計於109年7月6日完工，主要工程內容分為3個工區。首先，縣道189線，北起台三線(九如)，規劃橫向天際線局部下地，改善路側花旗木基盤植生環境，補植喬灌木及地被綠化，以複層植栽手法達成道路美化效果；沿路往南過台一線直至二代加工出口區，將人行安全設施改善及中央分隔島拓寬補植阿勃勒，於車行方面，將汽車道於法規內微調整縮減，增加機慢車道路幅，保障並提升機車騎士路權。其次，縣道189甲線，將傳統冰冷中央分隔島敲除，改以草溝綠帶種植美人樹做分隔，原快慢車道原以混凝土護欄做分隔，於本案併以改善成綠帶，兼以種植台灣欒樹及朱槿，總的來說，於工程範圍內加強綠蔭植栽，暖化行車視覺。最後，崇蘭圳加蓋段(老鷹高爾夫球練習場旁)，民眾對其最近及深刻印象為前些年風箏節停車場，本案將其新闢為休閒綠帶，作為環島自行車路線中繼休憩站之一，新闢慢車及行人專用道各一，並種植連續喬灌木綠帶，除提供自行車族中繼休憩外，亦於台一線車水馬龍之喧囂中加入綠意蓊然之一隅。