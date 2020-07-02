影／癌症時鐘快轉　北媽鼓勵揪癌、篩檢

依據國健署最新公布之統計資料，惡性腫瘤持續蟬聯十大死因之首，每年將近五萬人罹癌死亡，同時癌症時鐘呈現年年快轉，目前已快轉至每4分42秒便有一人不幸被診斷癌症，而癌症每10分27秒奪一命。北港媽祖醫院為鼓勵民眾落實定期防癌篩檢，舉辦「四癌篩檢」健康大抽獎活動，今（2）日現場直播，由院長吳錫金抽出最高獎項黃金元寶得主。
放射腫瘤科主任李芃逸指出，目前國人癌症診斷前十名依序為大腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、以及食道癌。而癌症死亡人數也逐年上升，在死亡人數前五名的癌症中，大腸直腸癌、肺癌、乳癌、口腔癌死亡人數皆較前一年度增加，共兩萬多人因此死亡。只有肝癌死亡人數略為下降。
李芃逸表示，目前國健署提供之四癌篩檢成效良好，實證研究可於子宮頸癌下降70%死亡率、乳癌下降41%、口腔癌下降26%、大腸直腸癌下降35%，民眾應多加利用。而其他如肺癌及肝癌，高風險族群可利用低劑量肺部電腦斷層及腹部超音波來做篩檢，早期發現，早期治療，才是對抗癌症的不二法門。
個管師王秀娟說，去年四癌篩檢目標人數2500人，但鄉親參與熱烈共篩檢3156人達成率為126%，其中有14位病患篩檢出癌症確診個案，目前皆接受治療中。為了鼓勵民眾四癌篩檢愛健康，本院常年性舉辦多項好禮抽獎活動，請鄉親攜帶健保卡參加。最高獎項為黃金元寶一名，今天現場抽出由莊女士獲得，她說媽祖醫院用心來鼓勵鄉親做癌症篩檢。大家也要為自己的健康付諸行動，從養成健康的生活習慣。
吳錫金表示，醫院舉辦「四癌篩檢」健康大抽獎活動，旨在提醒民眾注意癌症對健康的危害，並將篩檢推廣至社區。民眾請多至癌症篩檢櫃台諮詢，有相關症狀者可至媽祖醫院腫瘤科或相關臨床科別門診就醫﹔本院設有中西醫癌症多專科團隊，並引入放射治療先進設備銳速刀，治療精準快速，副作用少，並有多項精密影像檢查，可提供鄉親完善的服務與照顧。