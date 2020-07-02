影／癌症時鐘快轉　北媽鼓勵揪癌、篩檢

▲「四癌篩檢」健康大抽獎，最高獎項黃金元寶一名。（圖／記者洪佳伶攝,2020.07.02）

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▲北港媽祖醫院為鼓勵民眾落實定期防癌篩檢。（圖／記者洪佳伶攝,2020.07.02）

依據國健署最新公布之統計資料，惡性腫瘤持續蟬聯十大死因之首，每年將近五萬人罹癌死亡，同時癌症時鐘呈現年年快轉，目前已快轉至每4分42秒便有一人不幸被診斷癌症，而癌症每10分27秒奪一命。北港媽祖醫院為鼓勵民眾落實定期防癌篩檢，舉辦「四癌篩檢」健康大抽獎活動，今（2）日現場直播，由院長吳錫金抽出最高獎項黃金元寶得主。放射腫瘤科主任李芃逸指出，目前國人癌症診斷前十名依序為大腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、以及食道癌。而癌症死亡人數也逐年上升，在死亡人數前五名的癌症中，大腸直腸癌、肺癌、乳癌、口腔癌死亡人數皆較前一年度增加，共兩萬多人因此死亡。只有肝癌死亡人數略為下降。李芃逸表示，目前國健署提供之四癌篩檢成效良好，實證研究可於子宮頸癌下降70%死亡率、乳癌下降41%、口腔癌下降26%、大腸直腸癌下降35%，民眾應多加利用。而其他如肺癌及肝癌，高風險族群可利用低劑量肺部電腦斷層及腹部超音波來做篩檢，早期發現，早期治療，才是對抗癌症的不二法門。個管師王秀娟說，去年四癌篩檢目標人數2500人，但鄉親參與熱烈共篩檢3156人達成率為126%，其中有14位病患篩檢出癌症確診個案，目前皆接受治療中。為了鼓勵民眾四癌篩檢愛健康，本院常年性舉辦多項好禮抽獎活動，請鄉親攜帶健保卡參加。最高獎項為黃金元寶一名，今天現場抽出由莊女士獲得，她說媽祖醫院用心來鼓勵鄉親做癌症篩檢。大家也要為自己的健康付諸行動，從養成健康的生活習慣。吳錫金表示，醫院舉辦「四癌篩檢」健康大抽獎活動，旨在提醒民眾注意癌症對健康的危害，並將篩檢推廣至社區。民眾請多至癌症篩檢櫃台諮詢，有相關症狀者可至媽祖醫院腫瘤科或相關臨床科別門診就醫本院設有中西醫癌症多專科團隊，並引入放射治療先進設備銳速刀，治療精準快速，副作用少，並有多項精密影像檢查，可提供鄉親完善的服務與照顧。