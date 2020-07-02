迎戰超高齡社會　高醫打造「旗津長照島」

因應人口老化問題，長照議題也日漸受到關注，高醫體系旗津醫院配合政府長照政策，啟動「長照ABC計畫」打造旗津長照島，而這項醫養安老計畫，得自日本政府要員江崎禎英的啟發，其著作《社會可以被改變～超高齡社會的處方箋》中文版最近上市，2日江崎禎英透過視訊，就日本20幾年來高齡化社會的演變及衝擊，進行交流。





高醫院長侯明鋒表示，傳統「養兒防老」的觀念已不合時宜，如何安心退休，讓自己老年生活無虞、活的有尊嚴，除了顧好身體外，生活安排與財務規畫都要有所準備﹔侯明鋒指出，高醫已結合高雄地區400多家醫院診所進行雙向轉診服務，社區醫師不必經過複雜的遠端連線，就可相互掛號及轉診，讓病人有更好的照顧。





旗津醫院院長蔡忠榮表示，旗津地區老年人口佔16.6%，比高雄市整體平均值15.57%還高，加上逾4成的青壯族群外流就業，社區多為乏人照顧的獨居老人，甚至出現老老互相照顧現象。





所謂「長照ABC計畫」即社區整合型服務中心、複合型服務中心、巷弄長照站計畫，結合高齡門診、出院準備服務及居家醫療等資源，提供老人關懷訪視、電話問安諮詢及轉介等多元服務。未來將建置長照大樓，建立連續性的照顧系統及社區化的預防照護，即使新冠肺炎疫情的侵襲，運作也不停歇，還加速旗津地區的遠距醫療照護，讓遠距不是距離，送餐不曾中斷。



