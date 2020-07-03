演員楊凱琪拍反毒影片　呼籲年輕人遠離毒品

台中市警一分局今年特別邀請「戲說台灣」藝人楊凱琪擔任「109年青春專案」代言人，楊凱琪現身在第一分局拍攝反毒、反詐騙短片，向青少年學子介紹各種華麗、可愛包裝的新興毒品，呼籲青少年們不要貪一時好奇而上當服用，同時要當心暑假打工陷井，不要成了詐欺集團領錢車手。
楊凱琪現身在歷史建物的第一分局內，娓娓說明毒品氾濫的可怕，她指出警政署統計，最近五年來青少年吸毒的人口中，年紀最小的竟然只有12歲半，會造成如此氾濫的原因就是因為網路資訊無孔不入，青少年很容昜從各種社群軟體接觸到不好的人及毒品。
楊凱琪提醒，有許多毒品是透過華麗、可愛的包裝，來吸引年輕人，例如可愛圖案的咖啡包、卡通圖案的跳跳糖、梅片、餅乾、小熊軟糖，都是小男生及小女生喜愛的零食，毒品集團就是將毒品混入這樣的包裝來販售牟利，所以青少年不要使用來路不明的食品、遠離不正當的場所。
楊凱琪呼籲，青少年要當心暑假打工陷井，太容易賺到的錢就有違法的風險，若是幫助詐騙集團領錢，一旦被抓到，還要賠償被害人所有的損失，結果將得不償失。
第一警分局前日製作完成這支短片後，開始透過警局臉書、LINE社群、YouTube等管道推播宣導，希望能有效保護青少年安全與健康。
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