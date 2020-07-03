玻璃破裂原因　刑事局打破砂鍋研究到底

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許多民眾常在天氣炎熱或寒冷時報案玻璃破裂，誤以為遭到槍擊，事實上可能只是熱脹冷縮造成玻璃破裂，這些經驗造成民眾與警方困擾，新北市警局今年初組織團隊著手試射玻璃實驗，實驗結果參加全國科學探究競賽，從社會組248件作品中脫穎而出獲得優選。常見的玻璃分兩種，平板玻璃就是一般常見的片狀玻璃，強化玻璃則是多經過一道回火程序，使玻璃內部產生應力，更能抵抗外力的玻璃硬物撞擊平板玻璃時，能量傳遞產生同心圓輪、輻射狀裂痕、正切裂痕及破片等強化玻璃則有1處受力破裂，則失去應力平衡，全部破裂特性，破裂型態不像平板玻璃那麼典型。實驗指出，硬物撞擊玻璃特性都相同，結果動能較大者，其同心圓輪直徑長度也較長，可作為初步判斷標準，另外因BB彈是球體，無論哪面撞擊玻璃都是圓形，射入口均呈圓形孔洞，是BB彈射擊玻璃的主要特徵。值得注意的是「強化玻璃」製作過程中會盡量去除其中氣泡與雜質，但唯獨玻璃裡的「硫化鎳」無法去除，與玻璃膨脹係數不同，一旦天氣變化熱脹冷縮則可能產生自爆(據玻璃公會表示自爆率約有千分之八，仍有其危險性)，自爆產生之孔洞樣態多呈8字型，與一般硬物撞擊樣態顯有極大差異。刑事鑑識中心主任黃國政表示，鑑識科學雖然是一門專業學科，但其中的基礎科學原理如果能持續以時下流行的科普(科學普及)方式解說推廣，能讓民眾更了解犯罪偵查工作。