全中運聖火乍現國境南　縣長潘孟安領軍千人踩街遊行

▲屏東縣長潘孟安偕同教育部體育署副署長王水文共舉109年全國中等學校運動會聖火。（圖／屏東縣政府提供，2020.07.03）

▲為迎接2020年全中運在屏東，並讓更多民眾參與全中運，恆春各界聯合辦理「2020全中運恆春鎮擾動踩街活動-南國啓動大遊行」，獲得近千人熱烈響應參加。（圖／記者黃正忠攝，2020.07.03）

109年全國中等學校運動會，將在7月18至23日於屏東縣各鄉鎮盛大舉辦，母火引燃暨聖火傳遞記者會今（3）日在國境南端鵝鑾鼻燈塔展開，由屏東縣長潘孟安偕同教育部體育署副署長王水文等人共同引燃109年全中運聖火；隨後並從恆春西門廣場開始踩街遊行宣傳，縣長潘孟安也大秀苦練多時的「驕仔舞」，與當地孩子們開心尬舞。縣長潘孟安表示，今年全中運原訂4月18至4月23日舉辦，雖然受到新冠肺炎影響，當時為了避免防疫破口而緊急喊停，所幸台灣防疫措施嚴密加上國人配合，疫情現已趨緩解禁，進入下半場的防疫新生活階段，全中運也得以重新恢復舉辦。聖火引燃儀式代表傳承火焰，生生不息的意義，對於代代相傳的運動員而言，聖火相當神聖，所以更期許這一道火焰的光芒，加上屏東出名的豔陽，以及全體縣民與縣府團隊對辦好2020全中運熾熱的決心，再創「我屏東，我驕傲」的奇蹟。縣長潘孟安指出，選擇在國境南端點燃聖火具有特別意義。鵝鑾鼻燈塔在1962年整修過後，光力為180萬燭光，每十秒一閃，照射距離達27.2海浬，是目前台灣光力最強的燈塔，被稱為「東亞之光」。本次計畫將取燈塔-光之源，作為2020全中運之母火，期待取「東亞之光」之火，預祝全中運選手們，在運動場上發光發熱，迎向國際，未來成為「台灣之光」。為迎接2020年全中運在屏東，並讓更多民眾參與全中運，恆春各界聯合辦理「2020全中運恆春鎮擾動踩街活動-南國啓動大遊行」，獲得近千人熱烈響應參加。