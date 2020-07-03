培養農業精英　嘉義縣成立「國本學堂」讓夢想成真

▲農委會主委陳吉仲在嘉義縣政府的國本學堂，親自以PPT為與會人員作政策說明。(圖／記者陳惲朋攝)

嘉義縣政府為打造培育農業菁英的知識殿堂，邀集青農們一起創立「國本學堂」，要讓夢想成真；縣長翁章梁、農委會主委陳吉仲今(3)日一起舉行「國本學堂-夢想，從農起飛」始業式，而立委陳明文、蔡易餘及各鄉鎮市的農會總幹事、議員與會觀禮。縣府表示，國本學堂囊括精準農業、科技農業、生長環境整合系統規劃、資材應用，以及行銷整合及營運規劃等面向，今年度鎖定「科技農業」及「農業產銷人」2大主軸學程為培訓重點，分為初階班、進階班及卓越班等三階段，反階段均獨立招生，學員都必須是實際從事農務者。翁章梁指出，國本學堂是培育嘉義縣未來農業精英的學堂，是嘉義縣未來農業發展的基礎，也是現今農漁畜產業發展與轉型的起始點，無論是嘉義優鮮的品牌發展，個體農戶品牌的營運與行銷，縣府與民間資源串聯與整合，甚至是擴展至各鄉鎮市未來所要發展的場域與體驗經濟，都是以國本學堂做為未來發展策略；期待嘉義縣的農業現在就開始轉型，國本學堂將為大家打開農業大門，「夢想」，「從農起飛」。陳明文說，成立國本學堂就是要提升嘉義縣的農業，未來的科技農業、透過網路行銷，嘉義縣的產業會從農業開始改變，農業成為最主要帶動發展的產業，照顧農民提升農業產業價值。陳吉仲則以簡報的方式分享「我國農業施政成果及未來重點政策」，透過中央及地方政府一起努力，一起來做；嘉義縣的國本學堂智慧和產銷2大主軸，完全符合農委會及台灣農業未來的趨勢，中央除了挹注資源，也會和嘉義縣及學員一起努力，拚出台灣農業價值，讓夢想成真。