基隆流浪動物有新家　林右昌主持動工儀式

為了讓流浪汪星人和喵星人能有更好的收容場所，基隆市政府斥資近億元，準備打造兩棟新建築，今（3）日由市長林右昌舉行動工儀式，改建工程完工後，將可改善寵物收容環境。隸屬基隆市流浪動物收容所的寵物銀行，設立迄今已21年，軟硬體設施都已不符時代需求，經爭取獲農委會補助近億元經費進行整改建，市長林右昌與農委會副主任委員黃金城等人3日共同主持動工儀式。林右昌表示，動保所1年只有1千萬元經費，看到動物收容及同仁工作的環境，覺得很不符合現代的需要，而對待動物的方式，是文明社會的指標，因此推動寵物銀行動物收容所整改建計畫。此外，市府也已開始規劃寵物公園，並推動寵物市集及交流等，逐步讓基隆市成為對動物的友善城市。林右昌指出，寵物銀行動物收容所工程基地面積8,102平方公尺，規劃於現有動物醫院旁興建2棟分別為地上2層及3層建築物，有犬舍、貓舍、行政管理室、簡易醫療美容室等設施，總樓地板面積2115.78平方公尺，未來提供80間犬舍，可收容150隻犬，每隻犬可分配5平方公尺收容飼養空間，比現況1.92平方公尺擴大許多。此外，目前沒有的貓舍，改建後將有9間，可收容50隻貓，每隻貓可分配2平方公尺的空間，希望為動物保護樹立標竿。本案將在110年底前完成，屆時寵物銀行將不再只是動物收容功能，將打造兼具醫療照護、生命教育、人與動物互動交流環境，讓寵物銀行的設立，創造出具有動物生命尊重關懷與認知教育的多功能場所。