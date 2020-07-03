外澳服務區整裝再出發　輕鬆休閒為主調

位於頭城鎮外澳的「外澳服務區」因建築物老舊，加上原委外經營管理廠商合約於去（108）年12月底到期，東北角風管處重新辦理招商，並進行建築物外牆等設施改善，該建築牆面以黃色為主，襯托碧海藍天顯得特別輕鬆休閒，今（3）日並正式對外開放。外澳服務區正對著龜山島，擁有一片得天獨厚的沙灘，可供遊客散步賞景及從事衝浪、游泳、戲水及飛行傘等活動。而服務區的建築是由名建築師姚仁喜所設計，他同時也是蘭陽博物館的建築師，民國97年8月開幕至今，建築物以有些老舊，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處趁去年底委外經營管理廠商合約到期，今年1月起，針對建築物外牆等設施進行改善，同時業者也進行內部空間及營運設施整修。東北角暨宜蘭海岸管理處處長陳美秀表示，外澳地區原本是東北角國家風景區的尾端，民國96年延伸擴大轄區至南方澳內埤海灘並改名為「東北角暨宜蘭海岸國家風景區」之後，這裡成為中繼點，於是規劃闢設外澳服務區，並於97年8月開幕，這棟建築物是由名建築師姚仁喜所設計，他同時也是蘭陽博物館的建築師，在二大知名建築的相互輝映下，成為頭城地區甚至是宜蘭地區重要的地標。陳美秀指出，外澳服務區落成後，後續即委託民間機構進行營運、管理及維護工作，而最近一期租約於去年12月31日到期，且建築物已逾11年，外觀已逐漸老舊，有部分磁磚脫落現象，管理處於是重新整理改善，但仍維持原有的造型和外觀顏色，讓外澳服務區隨時美美的迎接大家。陳美秀也說，這次外澳服務區除了外觀的整修之外，民間機構也同時進行內部空間及營運設施的改善，提供更好的服務環境給遊客；另外，營運、管理及維護內容除原有的外澳服務區、停車場、外澳觀景臺及外澳沙灘外，這次再新增加水域的部分，為了推展水域遊憩活動，管理處在107年委託成功大學及海洋大學研究，於108年7月公告外澳B區水域增加游泳及衝浪活動；外澳9號咖啡業者將增加4~6名救生員，逐步新增衝浪教學、獨木舟、立式划槳、風箏衝浪及水上充氣樂園等水域活動項目，提供給遊客更多元的遊憩型態；且為了宣示「向海致敬」政策，管理處109年新增2部沙灘清潔車置放於外澳服務區，希望隨時保持沙灘清潔，以發展地方觀光。