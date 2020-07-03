影／大學指考　彰化三起違規都將扣分

大學指考今（3）日正式登場，彰化縣境內共設置彰化師大與員林高中南北兩大考區，共有五十三間考場，受少子化以及各大學在學測後爭搶學生，只剩1800多人報考；第一天發生三起違規，三名考生將以扣分論處。

▲大學指考正式登場，彰化縣境內共設置彰化師大與員林高中南北兩大考區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

彰化師大進德校區，考生總數1042名，一般試場29間、身心障礙考生試場1間，計30間。員林高中分區，考生總數770名，一般試場22間、身心障礙考生試場1間，計23間。

彰化考區在第一節物理科考試，共出現3件違規，均扣該科成績兩分。其中彰化師大進德分區兩件，一件是考試鈴響後，有考生的手表在座位區發出聲響，隨即兩秒內關閉，另一件是考試結束鈴聲響畢，宣布停止作答後未停止作答，經制止後停止；員林高中分區則有考生未攜帶應試有效證件正本，且未在規定時間內送達。

▲試期間冷氣試場開放係依大考中心公告「開放冷氣試場標準作業程序」執行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

彰化考區分成彰化師大進德校區為第一分區及員林高中為第二分區，今天第一節物理科，彰師進德分區應到 488 名，實到 464 名，缺考 24 名，員林高中分區應到 336 名，實到 324名，缺考 12 名。

負責承辦大學指定科目考試彰化考區試務工作的彰化師範大學表示彰化考區，試期間冷氣試場開放係依大考中心公告「開放冷氣試場標準作業程序」執行，其溫度設定攝氏24~26度，試場每節之間不關閉冷氣，考生可於試場內休息至下一節監試人員要發卷之前再離開。