衛生局女員工墜樓爆案外案　臉書貼文控訴被凌虐　

3號深夜新北市衛生局發生林姓女子不幸墜樓案，引起市長侯友宜重視，要求警察單位趕快釐清，而本案也衍生出案外案，林女指控一位已婚的男子，涉嫌強暴她之後要求交往，交往過程更是暴力相向，甚至還出現另一個小四要求她退出，使其身心俱疲，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。
根據了解，林小姐指控的男子姓廖，目前在新莊一家物理治療所擔任執行長，而林女在新北衛生局負責的正好是長照部分，兩人因為業務往來而認識。
3號事發當天，廖姓男子在臉書上發覺林姓女子情緒低落，將兩人交往過程公諸於世，似乎有輕生念頭，拜託林女的閨密關心，傍晚找不到人之後向警方報案，經過尋找仍未找到，深夜十一點一聲巨響，林女已經躺在血泊當中。
而林女在跳樓當天的臉書，決定豁出去了，不但指控廖男一開始就涉嫌強暴，在對方苦苦哀求下，一時心軟沒有說出，交往後又經常對她施暴，已婚的他，除了找林女當小三，後來又出現小四，小四甚至找徵信社要她退出，身心俱疲之下，在臉書最後留言「願用這條命，讓真相浮出檯面」。
新北市長侯友宜除了表示遺憾難過之外，要求警察單位快速釐清，給被害者和家屬一個明確的交代，才是真正的撫慰。
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