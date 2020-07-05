古坑竹筍節熱鬧豋場　豐盛竹筍佳餚免費品嚐

▲兌換摸彩券抽各式大獎如液晶電視、微波爐等好禮。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.05）

▲縣長張麗善領著民眾一起免費品嚐道地的竹筍風味佳餚。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.05）

▲民眾竹筍疊疊樂和竹筍人體秤重比賽，優勝者喜將獲贈竹筍帶回家。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.05）

2020雲林古坑竹筍節利用假日在古坑綠色隧道大草皮熱鬧豋場，現場準備竹筍佳餚免費供民眾品嚐，以及闖關摸彩活動，藉以DIY體驗認識古坑竹筍好滋味和地方人文。「2020雲林古坑竹筍節－笑竹顏開食筍去暨山坡地保育宣導」活動，由主辦的古坑鄉公所特別準備竹筍粥、筍干焢肉與酸筍炒腸子等美味竹筍佳餚，免費供民眾索取，讓大家現場品嚐古坑在地竹筍的鮮甜滋味。此外，舉辦竹筍競賽活絡氣氛，包含竹筍疊疊樂與竹筍人體秤重比賽，優勝者可將獲贈竹筍帶回家；另外，民眾在現場攤商消費滿200元，即可參與特色DIY活動「心之醬筍」或「精巧竹藝」兩項體驗活動，亦或兌換摸彩券抽各式大獎如液晶電視、微波爐等好禮。縣長張麗善指出，古坑不僅僅有竹筍特產，還有咖啡、苦茶油等農特產，我們更要結合美食與美景打造雲東國家風景區，吸引遊客來古坑華山喝咖啡賞夜景，草嶺石壁觀賞天然地質景觀，雲嶺之丘、峭壁雄風、連心池、石壁仙谷、萬年峽谷、五元兩角步道、孟宗竹林等吸收森林活力芬多精，請民眾一定要前來體驗雲林的特色美食與美景。古坑鄉長沈勝騰表示，竹筍節是咱古坑鄉年度的盛事，每年公所都會舉辦一系列的活動，除了美味竹筍料理品嚐及農特產品展售之外，還準備了很多精彩的表演活動、醬筍、竹藝品等DIY體驗、竹筍競賽及趣味闖關活動等等豐富趣味的活動，與大家共襄盛舉，一同品嘗在地最對味的竹筍，讓大家知道竹筍不但可以好吃，也可以好玩。