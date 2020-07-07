兒童發展遲緩　醫生：早期療育提供解方

什麼是早期療育呢？大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍說，孩子在出生後，各階段的身心發展皆有一定的期程，當孩子的行為動作、語言、身心等方面有遲緩或不正常表現時，藉由專業職能、物理或語言治療師團隊的引導，針對發展遲緩的情況，提供評估及治療；讓遲緩的現象能改善跟上正常發展里程碑。





陳巧萍指出，小兒在成長階段中有幾項指標供參如：7個月大不能坐、8個月大不會爬、1歲6個月不會走、2歲無法語言發音，都可能代表孩子的發展遲緩，需要進一步評估及檢查，門診中會透過動作評估及語言發展評估孩子目前的狀況，針對孩童需要矯正的部份，提供協助及指導，而黃金治療期在6歲學齡前為最佳。





大里仁愛醫院小兒科主任劉芳青也提醒，國民健康署補助七歲前學齡兒童，有七次的兒童健康檢查，自出生後嬰幼兒的生長發育、發展評估及副食品的營養攝取，透過每個階段的檢查，身高、體重、頭圍是否符合生長指標的曲線，如果有異常或成長遲緩，透過即早的發現、轉介至復健或相關科別，進一步檢查或治療，進而矯正；臨床中曾遇一名，2個月多的幼兒，由媽媽帶至健兒門診時，檢查時發現幼兒有習慣、固定看同一側，並且在頸部摸到有腫大的肌肉塊，疑似斜頸的症狀，經轉介至復健科再評估及復健，目前斜頸的現象已改善不少。





陳巧萍表示，門診中常由細心的家長、幼兒園老師及疫苗接種定期健康檢查時，發現孩子有遲緩及異常之現象轉介而來﹔小兒復健室擁有專業及小兒專長的職能、物理、語言治療師及新穎、豐富的教具、安全的環境，針對需早期療育介入的孩童，評估其狀況、為孩童設計專屬每個孩童的教案，透過團體課程或1對1的方式，提供給幼童們一個完善的療育環境及師資；透過即早的發現及治療，讓孩子能快樂的成長。









