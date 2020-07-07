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兒童發展遲緩　醫生：早期療育提供解方

記者林重鎣/台中報導-2020-07-07 09:00:00
▲兒童發展遲緩，黃金治療期在6歲學齡前為最佳(圖／林重鎣翻攝2020.7.6)

什麼是早期療育呢？大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍說，孩子在出生後，各階段的身心發展皆有一定的期程，當孩子的行為動作、語言、身心等方面有遲緩或不正常表現時，藉由專業職能、物理或語言治療師團隊的引導，針對發展遲緩的情況，提供評估及治療；讓遲緩的現象能改善跟上正常發展里程碑。

陳巧萍指出，小兒在成長階段中有幾項指標供參如：7個月大不能坐、8個月大不會爬、1歲6個月不會走、2歲無法語言發音，都可能代表孩子的發展遲緩，需要進一步評估及檢查，門診中會透過動作評估及語言發展評估孩子目前的狀況，針對孩童需要矯正的部份，提供協助及指導，而黃金治療期在6歲學齡前為最佳。

大里仁愛醫院小兒科主任劉芳青也提醒，國民健康署補助七歲前學齡兒童，有七次的兒童健康檢查，自出生後嬰幼兒的生長發育、發展評估及副食品的營養攝取，透過每個階段的檢查，身高、體重、頭圍是否符合生長指標的曲線，如果有異常或成長遲緩，透過即早的發現、轉介至復健或相關科別，進一步檢查或治療，進而矯正；臨床中曾遇一名，2個月多的幼兒，由媽媽帶至健兒門診時，檢查時發現幼兒有習慣、固定看同一側，並且在頸部摸到有腫大的肌肉塊，疑似斜頸的症狀，經轉介至復健科再評估及復健，目前斜頸的現象已改善不少。

陳巧萍表示，門診中常由細心的家長、幼兒園老師及疫苗接種定期健康檢查時，發現孩子有遲緩及異常之現象轉介而來小兒復健室擁有專業及小兒專長的職能、物理、語言治療師及新穎、豐富的教具、安全的環境，針對需早期療育介入的孩童，評估其狀況、為孩童設計專屬每個孩童的教案，透過團體課程或1對1的方式，提供給幼童們一個完善的療育環境及師資；透過即早的發現及治療，讓孩子能快樂的成長。

 

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