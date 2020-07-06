寶文砂石場特登申請　中市府：影響環境依法駁回

中市南屯區的「寶文砂石場」臨時工廠登記證今年6月2日到期，台中市政府經濟發展局考量該砂石場長年產生噪音、空氣污染等環境問題，砂石車行駛也影響居民行車安全，且現址地主不再續租土地給砂石場等條件下，將依法駁回寶文公司的特登申請案。

經發局於日前召開公聽會，邀請當地里長、里民、社區發展協會，以及寶文砂石場負責人到場，市議員劉士州、朱暖英、張耀中、何文海及立法委員張廖萬堅服務處代表皆到場關心，盼藉公聽會形式，傾聽在地居民的心聲，也讓寶文砂石場負責人瞭解鄰近地區居民的意見。

春社里長李志洋在會中表示，寶文砂石場長期造成春社里空氣、噪音等環境污染，更嚴重者是砂石車行駛危害當地交通安全，影響當地里民及嶺東科技大學學生出入安全，且該砂石場地主已明確表明不再繼續承租給寶文砂石場，希望市府不再允許砂石場展延相關登記證。

此外，與會議員均表示，因時空背景不同，春社里現今有嶺東科技大學及精密機械園區，人口數漸漸增加中，不再適合砂石場繼續在當地營運。

經發局在綜合各方意見後，考量寶文砂石場嚴重影響當地環保、交通安全，且經發局將依照「行政程序法」及「工廠管理輔導法」等相關法令規定，在無法取得土地同意文件要件下，駁回寶文砂石場之特定工廠登記申請案件，並要求砂石場在9月底停止營運，12月底完成場地淨空。後續若寶文公司仍繼續營運，市府相關局處將依規定處分。