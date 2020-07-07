托育政策及運動產業發展　高市府：積極評估推動

國民黨高雄市長參選人、高雄市議員李眉蓁針對「你生我養的托育一條龍」、「六大產業生活圈」、「運動產業百億產值」等相關議題，請市府代理局處回覆可行性與財務規劃。對此，教育局表示，重視幼兒照顧政策，讓幼兒安心就學，經費雖然龐大，目前雖無法即刻達成，但並非窒礙難行，仍積極評估教育經費合理分配，以減輕家長負擔。另外針對百億運動產值問題，運發局強調，雖目前難以達到，但不是窒礙難行。教育局指出，高雄市政府持續擴充平價教保服務供應量，增設公立及非營利幼兒園，並鼓勵私立幼兒園簽約為準公共幼兒園，提供5歲免學費、2歲至4歲育兒津貼、中低收入及弱勢加額補助等措施。有關外界關切高雄市幼兒教保服務一事，教育局也說，高雄市準公共幼兒園數量為全國第一，平價教保服務供應量為六都第一，提供平易的教保服務價格與穩定的服務品質，縱使需龐大經費，仍致力讓幼兒安心就學，減輕家長負擔。在運動產業發展方面，運發局回應，如果高雄市運動產業發展到百億產值要投入相當多物力、財力、人力，以單一大型綜合性賽會高雄馬拉松年產值9千萬至1億元、愛河端午龍舟產值為3千萬至4千萬元為例，單舉辦國內賽會活動達標可能性不高。運發局強調，若能每年都積極爭取到世界盃、國際錦標賽等單項運動國際賽會於高雄舉辦，加上運動軟硬體產業、民眾運動消費、運動觀光等經濟活動，將有機會上看百億產值。運發局進一步說明，依體育署107年調查統計全台運動消費經濟規模，高雄市達到160多億元，顯示運動相關產業鏈很多，潛力無窮，運動發展局未來也將朝此目標持續努力。