東石高中棒球隊積極培養在地子弟　感動企業贊助100萬元

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▲回贈廖敏雄董事長(左2)禮品。(圖／記者陳惲朋攝）

▲廖敏雄董事長(右2)及教育處陳添丁處長(右)在球棒上簽名後回贈給楊長鉿校長(左)。(圖／記者陳惲朋攝）

▲捐助儀式後，全體與會人員合影。(圖／記者陳惲朋攝）

嘉義縣國立東石高中棒球隊，多次奪得各聯賽佳績，但受新冠肺炎疫情影響，運作經費嚴重短缺；因積極培養嘉義在地子弟為球員，不假外地挖角而感動同樣熱衷棒球，現已高齡80的同發建設董事長廖敏雄先生，經嘉義縣長翁章梁引介捐助球隊新台幣100萬元。廖敏雄希望嘉義的棒球更上一層樓。捐贈儀式在今(7)日在東石高中舉行，同發建設董事長廖敏雄、縣府教育處長陳添丁、東石高中校長楊長鉿等人，以及所有棒球隊成員與會陳添丁代表翁章梁縣長致贈廖董事長感謝狀，東高球員也回贈劉嘉益完封勝比賽時所穿的球衣，並贈送一件上面繡有「廖敏雄」字樣及「99」號的球衣號碼，象徵東高棒球隊「長長久久」的刺繡人偶。嘉義縣政府表示，國立東石高中是嘉義縣唯一的高中端棒球學校，也是國內青棒選手的搖籃，縣府非常關心學校推展棒球情形，視需求給予一切協助，包括每年補助球隊經費、協助優秀選手的輸送、改善設施設備和對外募集資源等﹔但是養成一支棒球隊所費不貲，光靠公部門補助，資源仍然有限，尤其今年遇到疫情，捐助相對減少，廖敏雄董事長慷慨解囊，捐助東高球隊100萬元，有如及時雨，這一份禮物就是最佳的激勵。從小學到大學，一直都是棒球隊投手，第4棒打擊手的廖敏雄，曾任中華民國少年棒球聯盟會長、中華民國學生棒球運動聯盟第一屆會長和常務理事、中華民國學生棒球運動聯盟第二屆會長、常務理事和總統府國策顧問。對棒球運動相當熱愛，也長期投入資源協助及支持國內業餘球隊，2015年曾當選台灣棒球名人堂協會第3屆特殊貢獻類成員獎。廖敏雄指出，棒球不只是打球，最重要的是培養團隊意識及合作精神，讓小學生認識棒球，讓國中生打球，到了高中後，再讓球員依自己的志向選擇未來要走的路，是否要加入業餘成棒，還是進軍職棒。廖敏雄認為東石高中的棒球隊不像別的球隊，他們很正常的發展，没有從別的地方找選手，而是積極培養地方自己的子弟，讓嘉義的棒球更能生根長遠，所以我很支持他們，是要嘉義的棒球更上一層樓。