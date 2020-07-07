東石高中棒球隊積極培養在地子弟　感動企業贊助100萬元

嘉義縣國立東石高中棒球隊，多次奪得各聯賽佳績，但受新冠肺炎疫情影響，運作經費嚴重短缺；因積極培養嘉義在地子弟為球員，不假外地挖角而感動同樣熱衷棒球，現已高齡80的同發建設董事長廖敏雄先生，經嘉義縣長翁章梁引介捐助球隊新台幣100萬元。廖敏雄希望嘉義的棒球更上一層樓。
捐贈儀式在今(7)日在東石高中舉行，同發建設董事長廖敏雄、縣府教育處長陳添丁、東石高中校長楊長鉿等人，以及所有棒球隊成員與會﹔陳添丁代表翁章梁縣長致贈廖董事長感謝狀，東高球員也回贈劉嘉益完封勝比賽時所穿的球衣，並贈送一件上面繡有「廖敏雄」字樣及「99」號的球衣號碼，象徵東高棒球隊「長長久久」的刺繡人偶。
嘉義縣政府表示，國立東石高中是嘉義縣唯一的高中端棒球學校，也是國內青棒選手的搖籃，縣府非常關心學校推展棒球情形，視需求給予一切協助，包括每年補助球隊經費、協助優秀選手的輸送、改善設施設備和對外募集資源等﹔但是養成一支棒球隊所費不貲，光靠公部門補助，資源仍然有限，尤其今年遇到疫情，捐助相對減少，廖敏雄董事長慷慨解囊，捐助東高球隊100萬元，有如及時雨，這一份禮物就是最佳的激勵。
從小學到大學，一直都是棒球隊投手，第4棒打擊手的廖敏雄，曾任中華民國少年棒球聯盟會長、中華民國學生棒球運動聯盟第一屆會長和常務理事、中華民國學生棒球運動聯盟第二屆會長、常務理事和總統府國策顧問。對棒球運動相當熱愛，也長期投入資源協助及支持國內業餘球隊，2015年曾當選台灣棒球名人堂協會第3屆特殊貢獻類成員獎。
廖敏雄指出，棒球不只是打球，最重要的是培養團隊意識及合作精神，讓小學生認識棒球，讓國中生打球，到了高中後，再讓球員依自己的志向選擇未來要走的路，是否要加入業餘成棒，還是進軍職棒。
廖敏雄認為東石高中的棒球隊不像別的球隊，他們很正常的發展，没有從別的地方找選手，而是積極培養地方自己的子弟，讓嘉義的棒球更能生根長遠，所以我很支持他們，是要嘉義的棒球更上一層樓。