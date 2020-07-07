屏東保障弱勢族群居家安全　防火警報器安裝率百分百

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▲獨自在家生活的康笑阿嬤主動要來家中安裝火災警報器、設置緊急通報系統及在浴室安裝無障礙把手，讓自己獨居在家多了份安全感與保障。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.07）

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▲截至109年4月止，火災警報器安裝率已達100%，而四月後新增之786位名單預計8月底即可全數安裝完成。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.07）

夏季來臨，各家各戶用電量無不增加，對於電器火災的防範更是不容輕忽屏東縣老年人口為14萬3,298人，其中3,309人為獨居長者，面對突如其來的災害發生時較無法察覺並應變防範，為此，縣府積極為獨居長者、身心障礙者及中低收入戶等族群安裝住宅用火災警報器，以利於災害發生能即時發現，並將火警的傷害降到最低。縣長潘孟安表示，為提升弱勢族群、高風險族群居家安全，縣府逐年編列預算，主動協助獨居長者、身心障礙者及中低收入戶安裝住宅用火災警報器截至109年4月止，火災警報器安裝率已達100%，而四月後新增之786位名單預計8月底即可全數安裝完成。除裝設火災警報器以保障獨居長者的居家安全外，平時的生活環境品質更是不能馬虎，縣府透過補助方式，協助本縣獨居長者針對屋頂防水或室內給水排水設施、地面樓梯衛浴廚房之修補汰舊及防滑措施、無障礙設施及其他必須性之居住安全設施設備修繕，藉此讓行動不便的長者生活更加安全且舒適，以降低滑倒等意外發生。「自己在家也不怕，因為都有縣府關心我!」因親屬在外工作，獨自在家生活的康笑阿嬤表示，多年前縣府主動來家中安裝火災警報器，並協助設置緊急通報系統及在浴室安裝無障礙把手，讓自己獨居在家多了份安全感與保障。