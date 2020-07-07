疫情趨緩　水公司七區處辦理登革熱防治講習

台灣自來水公司第七區管理處今(7)日在該處介壽堂，舉辦登革熱防治講習，以守護澄清湖風景區遊客健康。
水公司第七區管理處處長武經文表示，隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情趨緩，許多民眾喜歡到戶外走走、踏青，展開防疫新生活，但由於氣候已進入夏季時節，而夏天常常是許多疾病的流行季節，尤其是登革熱的預防，更需加以重視。
武經文指出，該處所轄澄清湖風景區是大高雄地區重要之水源地，該處除了供應高品質的自來水，對於澄清湖園區的自然環境及生態平衡亦相當重視，因此園區內景色怡人、鳥語花香，是民眾闔家踏青休憩的好選擇。
武經文說，該處為了讓來澄清湖風景區的民眾可以安心休憩，乃舉辦登革熱防治講習，邀請高雄市衛生局疾管處專員洪玉倖，到場為該處員工及志工隊人員，講解登革熱防治的正確知識，並依衛生局專員所教導的方式，進行環境清掃，以落實孳生源清除等登革熱相關防治工作。
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