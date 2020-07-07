愛在基隆相遇時　林右昌為未婚男女牽線

▲基隆市政府「2020愛在基隆相遇時」舉辦兩場次，首場次於8月15日登場，為確保活動過程的互動性開放60位；第二場次將於9月19日辦理(圖/基隆市府提供)

基隆市政府「愛在基隆相遇時」未婚聯誼開跑，凡年滿25歲設籍基隆的單身市民都可以免費參加，兩場聯誼活動分別在8、9月登場，市長林右昌今(7)日與民政處長王榆森呼籲有意參加的市民朋友把握機會，希望能為單身男女創造佳緣。林右昌表示，基隆市政府舉辦的「愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動今年邁入第四年，過去一直受到許多市民甚至家長的關心跟支持，今年共規劃辦理兩場次，分別開放60位活動名額，男女各半，廣邀年滿25歲設籍基隆之單身朋友免費參加，自即日開始受理報名；由於歷年活動都很快額滿，呼籲要報名的人要把握機會。林右昌強調市府也有不少單身同仁，因此他特別在市務會議中宣布，請各處局首長鼓勵同仁參與，若能夠在活動中遇到心儀的另一半，甚至步上紅毯，他一定會加碼送紅包。王榆森表示，聯誼活動過去好評如潮、詢問度爆表，今年配合防疫工作活動延期，特別選擇在擁有基隆無敵海景的長榮桂冠酒店舉辦，讓參與市民約會互動，同時品嚐五星級茶點，享受悠閒自在的交流時光。民政處說，為兼顧活動品質以及防疫措施，參加人數名額有所限制，呼籲市民把握機會踴躍報名，愛在基隆相遇時系列活動迄今累計辦理7場次，合計374人次參與，至少有二成以上來電速配，已有1對佳偶結為連理。王榆森指出，基隆慶安宮主委童永對於現今社會少子化的現象也相當關心，連年與市府合辦未婚聯誼活動，一同成為幸福推手，除贊助速配獎項外，更大方允諾透過活動結識步入紅毯的參加市民，只要通知主辦單位分享結婚訊息，慶安宮將贈予新人大紅包添喜祝賀，並祈求月老護佑。民政處也鼓勵及提醒過去三年曾參加活動的市民若有好消息也可分享，將獲得基隆知名飯店、喜宴會館及婚紗公司客製化新婚優惠方案，民政處將協助市民爭取優惠。基隆市政府「2020愛在基隆相遇時」舉辦兩場次，首場次於8月15日登場，為確保活動過程的互動性開放60位名額，自7/7起至7/27受理報名；第二場次將於9月19日辦理，自8/3至8/28受理報名，除了線上報名以外，也可至基隆各戶政事務所諮詢及報名。