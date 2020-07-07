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影／農民「三保一公道」好退休　賴清德：小英政府顧農民

記者蘇榮泉/雲林報導-2020-07-07 20:03:02
▲副總統賴清德南下雲林與農民座談介紹小英政府積極推動的三項農業保險。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）
副總統賴清德今天到雲林首站前往北港與農民座談，賴清德與農民面對面交談溝通，並談及小英政府對農民的「三保一公道」福利，強調農民也有退休金了，同時小英總統最擔心農民辛苦栽種作物因天災受損影響生計，請農民多加入農業三「保」，從事農務受傷有理賠、栽種作物有保障，遇到天災不會影響家庭生計。

▲賴清德與農民面對面交談溝通。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）
▲賴清德與農民面對面交談溝通。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）
副總統賴清德今天整天在雲林視察行程滿滿，一早在農委會主委陳吉仲、立委蘇治芬、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、縣議員蔡岳儒、元長鄉長李明明、水林鄉長許山埜及農委會相關人員陪同，到北港與農民座談。

▲青農贈送自家栽種的香瓜感謝副總統賴清德關心農民。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）
▲青農贈送自家栽種的香瓜感謝副總統賴清德關心農民。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）
賴清德表示，首先感謝在蘇治芬委員全力支持下，小英政府能夠兌現承諾，最關心的農民「三保一公道」，已由行政院農委會全面推動，三保包括農民職業災害保險、農業保險、農民退休金制度，其中農民保險一個人一個月只要15元，從事農務受傷有理賠。

農業保險已由農委會推出21項作物29張保單，實施至今理賠金額超過1億元，賴清德強調，政府推保險不是要賺錢，是擔心一場天災影響家庭生計。

▲在蘇治芬委員全力支持下，小英政府能夠兌現承諾，最關心的農民「三保一公道」。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）
▲在蘇治芬委員全力支持下，小英政府能夠兌現承諾，最關心的農民「三保一公道」。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）
賴清德說，以前大家羨慕公務員、勞工退休有退休金，在蘇治芬委員全力推動下，以後農民退休也可以領退休金，只要65歲以下農民都可參加，30歲投保65歲退休每月可領3萬7000元。

賴清德呼籲大家多多參加三「保」一公道，只要實際務農的農民都可以投保，提高對農民更公道對待，並感謝大家對小英政府的支持。

▲北港地區農民非常踴躍出席座談會。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）
▲北港地區農民非常踴躍出席座談會。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）
 

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