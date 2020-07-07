影／農民「三保一公道」好退休　賴清德：小英政府顧農民

▲賴清德與農民面對面交談溝通。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）

▲青農贈送自家栽種的香瓜感謝副總統賴清德關心農民。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）

▲在蘇治芬委員全力支持下，小英政府能夠兌現承諾，最關心的農民「三保一公道」。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）

▲北港地區農民非常踴躍出席座談會。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）

副總統賴清德今天到雲林首站前往北港與農民座談，賴清德與農民面對面交談溝通，並談及小英政府對農民的「三保一公道」福利，強調農民也有退休金了，同時小英總統最擔心農民辛苦栽種作物因天災受損影響生計，請農民多加入農業三「保」，從事農務受傷有理賠、栽種作物有保障，遇到天災不會影響家庭生計。副總統賴清德今天整天在雲林視察行程滿滿，一早在農委會主委陳吉仲、立委蘇治芬、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、縣議員蔡岳儒、元長鄉長李明明、水林鄉長許山埜及農委會相關人員陪同，到北港與農民座談。賴清德表示，首先感謝在蘇治芬委員全力支持下，小英政府能夠兌現承諾，最關心的農民「三保一公道」，已由行政院農委會全面推動，三保包括農民職業災害保險、農業保險、農民退休金制度，其中農民保險一個人一個月只要15元，從事農務受傷有理賠。農業保險已由農委會推出21項作物29張保單，實施至今理賠金額超過1億元，賴清德強調，政府推保險不是要賺錢，是擔心一場天災影響家庭生計。賴清德說，以前大家羨慕公務員、勞工退休有退休金，在蘇治芬委員全力推動下，以後農民退休也可以領退休金，只要65歲以下農民都可參加，30歲投保65歲退休每月可領3萬7000元。賴清德呼籲大家多多參加三「保」一公道，只要實際務農的農民都可以投保，提高對農民更公道對待，並感謝大家對小英政府的支持。