前鎮漁港內漁船起火　消防隊持續滅火所幸無人受困傷亡

高雄市前鎮漁港今(7)日下午驚傳火燒船意外事故，一艘停靠在前鎮區漁港／北一路與漁港中一路口碼頭的遠洋漁船失火，火勢迅速延燒，現場濃煙密布，高雄市消防局及港務消防隊迅速滅火，中港務消防隊也將趁現場溫度較低時入內滅火，所幸並火勢並未波及其他漁船且無人受困傷亡。
經查失火的漁船900噸遠洋魷釣船「順滿壹號」，今天下午5點32分傳出火警，火苗燒出漁船甲板，因火勢不小，該船旁邊還停有約10艘漁船，經查現場屬高雄港務消防隊轄區，目前無人受困傷亡及無延燒周邊漁船之虞，全力滅火中。
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