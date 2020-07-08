獨／台中租車行爆槍聲！案發地實為地下匯兌「水房」

﹔

﹔

台中市順平一街租車行槍擊案後已第5天，偵辦進度有斬獲，警方追蹤查獲犯案車輛，並於車內起出犯案長短槍枝，並逮捕一名涉案男子，只是該男子並非開槍之主嫌，偵辦過程中警方發現「租車行」只是幌子，實為替詐騙集團及其他不法活動地下匯兌的「水房」，掌握的資料對後續查辦各犯罪集團大有助益。警方7月3日晚間22時39分許接獲民眾報案，指西屯區順平一街一家租車行傳出2聲巨大槍響，隨即多輛可疑車輛迅速駛離現場警方初步調查係車行3名高雄來的股東到車行與台中四名股東對帳，對帳過程中產生糾紛而起口角，台中一方股東立即撂人前來恐嚇示威，數名男子亮出2把長槍、4把短槍，朝天花板開了2槍展現火力。案發後，第六警分局依現場及路口監視器追查人車，隔天即追蹤查獲一輛涉案車輛，並發現犯案的多把長短槍械都藏放於車內，警方並逮獲一名涉案男子，然該男子否認開槍，指開槍者另為他人，警方從其口中取得重要線索後，先將該男子依槍砲罪送辦。專案小組查出該處偽稱為租車行的地下匯兌水房份子復雜，除了係台中與高雄道上份子的組合，其中並有已故道上大哥翁奇楠的徒子徒孫來往其中，警方一度欲透其中重要人士策動涉案者能配合投案，但對方多所託辭、切割，而策動失敗。雖然策動不順利，但警方短短4天已起出涉案多把槍械且逮獲一嫌，並將案情全貎及涉案人身份全部掌握，可說已破案一半警方意外發現該車行實為不法地下匯兌的水房，掌握的情資有利後續打擊詐騙集團等不法組織。