全中運交通管制接駁　邀您跟著驕仔到會場為全中運加油

▲屏東縣政府交通旅遊處在各個路口將全中運吉祥物「驕仔」貼圖，讓前往會場民眾看到就能到會場。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.08）

來自全國22縣市近1萬6千名全中運選手，7月18日起將在屏東進行18項競賽，屏東縣政府邀請您一起跟著全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣。109年全國中等學校運動會將於7月18日至23日於本縣各鄉鎮盛大舉辦，其中，7月18日舉行開幕典禮且18、19日舉辦選手之夜演唱會活動，而兩場大型活動地點皆於縣立田徑場進行。活動期間周邊會進行交通管制，除屏東市仁愛路管制時間為7月18日中午12時至19日晚上24時外，其餘活動會場周邊道路亦會於7/18、7/19每日中午12點至24時實施交管。考量市區停車及腹地有限，屏東縣政府交通旅遊處規劃停車空間包括會場周邊既有的8處收費汽機車停車場外，也商借周邊8處學校及公園作為免費臨時汽機車停車場使用，一起倡行「跟著驕仔走」防疫新生活步行動線，讓民眾能健康便捷的前往活動會場。另考量年長及行動不便者的需求，縣府亦安排免費接駁車載運民眾，共計2條接駁路線，屏東體育館活動主場館接駁路線於7月18日16時啟動接駁服務、7月19日則調整為17時開始接駁，將自臺鐵屏東站發車，巡迴於屏東火車站及屏東體育館間，每30分鐘1班，服務時間至23點30分。另屏東演藝廳-國民運動中心接駁路線，服務時間相同，班距則為每20分鐘1班，為方便民眾參與109年全中運活動，全中運官網有提供活動會場接駁及交通管制資訊，歡迎民眾上網查閱。