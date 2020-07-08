嘉義鐵高預計115年通車　黃敏惠重申中央應全額補助

▲嘉義市區鐵路高架化計畫C611標施工簡報。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.8）

▲嘉義市長黃敏惠拿出民國92年的新聞報導重申中央應兌現全額補助。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.8）

嘉義市區鐵路高架化計畫C611標「鐵路高架橋及橋下平面道路工程」8日上午在北香湖公園區內舉辦開工動土祈福典禮，C611標工程經費約53.4億元，工程範圍北起嘉北車站北方約2.3公里處，南至嘉義車站南方約3.5里處，全長約8.3公里，本次C611標高架橋工程動土象徵嘉義市區鐵路高架化計畫正式邁入永久軌施工之重要階段。鐵道局表示，嘉義市區鐵路高架化計畫總經費高達238.98億元，於106年9月6日獲行政院核定並正式啟動設計及施工作業，工程內容包括「鐵路高架橋工程」、「鐵路高架橋引道工程」、「鐵路高架橋附屬設施工程」、「軌道工程」、「博愛、北興、嘉雄三座陸橋拆除工程及林森西路地下道填平工程」、「沿線橋下平面道路(含道路照明、交通號誌工程)、排水、景觀及平交道改善工程」等，由國內深具鐵路工程建造實績之「根基營造股份有限公司」承攬。嘉義市長黃敏惠於儀式後，拿出民國92年的新聞報導重申，嘉義市與台中市同為地下化改高架化，台中獲中央全額補助，期望中央讓嘉義市鐵高建設不會拖垮財政，當時她時任立法委員，將中央政策帶回地方，陳水扁總統親自來嘉義市並承諾，若嘉義市鐵路建設由地下化改為高架化，將全額由中央負擔。黃敏惠更要求，「請中央正視，兌現民國93年陳水扁總統承諾，全額補助，請給嘉義市公平的對待，這就是市民的心聲。」地方財政困難之下，負擔高額配合款與自償性經費對市政工作負擔很大，對中央卻是九牛一毛。嘉義市區鐵路高架化計畫計畫已陸續發包施作三件屬前置作業之臨時軌工程標案，本件是主體工程高架橋工程標，後續尚有嘉北、嘉義及北回歸線等3座高架車站及水上車輛基地等工程，亦將於110年初起陸續發包，施工團隊與嘉義市府已建立完善溝通平台協調相關都市計畫、用地取得及施工界面等議題，目前相關計畫期程均如期推動，全力朝114年底高架化營運通車的目標努力。