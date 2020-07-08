力挺台中購物節　勞工局號召400工會職人加入優惠商家

響應2020台中購物節，台中市府勞工局力邀台中市總工會、職業總工會等六大總工會，總計400家職人店家加入優惠商家行列，提供消費者更多選擇和優惠，副市長黃國榮表示，第二屆台中購物節手筆大，預計送出豪宅、汽車，價值超過2000萬，歡迎全台民眾暑假來台中抽大獎。

▲勞工局為宣導玩樂購物，一應俱全的台中購物節，今天邀來合作職人店家設攤展示，美味佳餚，香氣四溢。（圖／金武鳳攝，2020.7.8)

力挺台中第二屆購物節，包括台中市總工會、台中直轄市總工會、台中市職業總工會、大台中職業總工會、台中市產業總工會、台灣勞工大聯盟總工會等六大台中總工會，今天在勞工局號召下，多達400家職人店家加入優惠商家行列，以行動支持市長盧秀燕拼經濟政策。

台中市第二屆購物節於7月1日登場，直到8月31落幕，時間較第一屆長，規模也更大。最大獎是總價近千萬的蛋黃區精品小豪宅，其他獎項包括現金100萬元、市價近70萬元的TIIDA汽車、光陽電動機車、現金10萬元等多樣好禮，總價值超過2000萬元，只要消費滿500元就能參加抽獎，特約商家還能三倍記點，買越多中獎機率越大。

勞工局長吳威志指出，勞工局力邀輔導的工會、摘星青年、庇護工廠及視障按摩共襄盛舉，加入優惠商家行列，食衣住行育樂樣樣都有。為此，勞工局特別製作優惠店家手冊，列有各店家及購物節活動說明與抽獎機制，吳威志再次提醒消費者，到一般店家消費累計500元，即可獲得一組抽獎序號，而到優惠合作店家消費，累計金額3倍計，等於只要消費167元，就可獲得一次抽獎機會，消費500元可獲得3次抽獎機會，祝福大家都能在臺中玩樂購物，並將大獎帶回家。

勞工局為宣導玩樂購物，一應俱全的台中購物節，今天特別邀請職人在市府設攤展示，包含東達極品美饌製作海鮮生菜沙拉、新樂天飯店製作拿手料理古早味米糕，小林無骨鵝肉海鮮更現場表演鵝肉去骨功夫秀，提供民眾品先嚐為樂，引來洽公民眾爭食，香味四溢，熱鬧滾滾。