嘉市今年完成校園冷氣政策　黃敏惠希望中央「補足經費」

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▲嘉義市政府不只為國中小教室裝冷氣，還更新換氣系統。(圖／嘉義市政府提供）

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行政院長蘇貞昌昨(8)日公開宣布將在2年內，投入323億完成全國的國中、小教室全面裝冷氣這項政策嘉義市今(109)年已耗資2億多元，超前部署全面完成裝冷氣，嘉義市長黃敏惠期望中央政府，把市府已經花費出去的冷氣裝置經費補回來，並適當獎勵讓市府可以做更多有事。嘉義市因應全球暖化，早在108年就推動各國中小班級教室全面裝設冷氣，編列預算2億672萬餘元(冷氣機6,624萬元、新風換氣系統3,083萬餘元、電力線路系統改善及能源管理系統建置1億775萬餘元)，經嘉義市議會通過後，1,658台冷氣已全數完成安裝，並陸續驗收、運轉，讓師生得以在舒適的環境下專心學習與休息。對於蘇貞昌院長將全面為國中小學教室全面裝冷氣的政策黃敏惠請中央別跳過嘉義市，嘉義市政府因為擔憂學生在酷熱環境下，無法好好學習，所以超前部署的先在國中小教室裝冷氣，中央現在也要做，表示認同這是對的政策，既然每個縣市都有，也應該把嘉義市的經費補回來，甚至多給予獎勵金，鼓勵嘉義市率全國之先裝冷氣的做為。黃敏惠感謝所有認真、全力推動政策的市府同仁，及各國中小學的教育團隊，在每間教室安裝2台冷氣，並搭配一套新風換氣系統來確保空氣品質，同時也進行學校電力線路系統改善及能源管理系統建置，達到環保節能的效果。