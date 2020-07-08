嘉市今年完成校園冷氣政策　黃敏惠希望中央「補足經費」

行政院長蘇貞昌昨(8)日公開宣布將在2年內，投入323億完成全國的國中、小教室全面裝冷氣﹔這項政策嘉義市今(109)年已耗資2億多元，超前部署全面完成裝冷氣，嘉義市長黃敏惠期望中央政府，把市府已經花費出去的冷氣裝置經費補回來，並適當獎勵讓市府可以做更多有事。
嘉義市因應全球暖化，早在108年就推動各國中小班級教室全面裝設冷氣，編列預算2億672萬餘元(冷氣機6,624萬元、新風換氣系統3,083萬餘元、電力線路系統改善及能源管理系統建置1億775萬餘元)，經嘉義市議會通過後，1,658台冷氣已全數完成安裝，並陸續驗收、運轉，讓師生得以在舒適的環境下專心學習與休息。
對於蘇貞昌院長將全面為國中小學教室全面裝冷氣的政策﹔黃敏惠請中央別跳過嘉義市，嘉義市政府因為擔憂學生在酷熱環境下，無法好好學習，所以超前部署的先在國中小教室裝冷氣，中央現在也要做，表示認同這是對的政策，既然每個縣市都有，也應該把嘉義市的經費補回來，甚至多給予獎勵金，鼓勵嘉義市率全國之先裝冷氣的做為。
黃敏惠感謝所有認真、全力推動政策的市府同仁，及各國中小學的教育團隊，在每間教室安裝2台冷氣，並搭配一套新風換氣系統來確保空氣品質，同時也進行學校電力線路系統改善及能源管理系統建置，達到環保節能的效果。