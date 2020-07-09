中市警強力掃黑　逮4治平對象及共犯26人

為震懾黑道幫派勢力，杜絕暴力討債，中市警局於109年7月1日起至7月7日止，發動全市「同步掃黑行動」，針對黑道幫派堂口據點、經營行業、圍事場所及成員經常聚集出入處臨檢，也就治平專案檢肅目標及相關犯罪組織成員、處所，同步實施拘提與搜索，共計檢肅治平專案目標4人、共犯成員26人、查獲各式槍枝10支、地下錢莊32件67人。
其中，第三分局查獲林姓嫌犯及同夥5人共同經營「博x信用網」，吸引不特定人下注運動賽事、彩球及賽馬，被害人若無力償還賭債，犯罪集團即透過LINE、手機簡訊及至住家門口張貼紙條等方式催討逼債務，致使被害人心生畏懼以遂行恐嚇取財之目的。
第六分局查獲以吳姓嫌犯為首之販毒、洗錢集團，該集團先由成員擔任控機角色與購毒者聯繫，再由吳嫌指揮其他共犯擔任交通前往與購毒者交易；另外，洗錢部分，則是先由集團成員申設人頭公司後，再以公司名義向「中x國際通訊網路股份有限公司」、「藍x科技」、「綠x科技」及「易x網路科技有限公司」等第三方支付公司申請電子平台服務，協助犯罪集團處理不法犯罪所得，達到洗錢目的隱匿金流。
大甲及第一分局各破獲暴力討債集團，共計逮捕集團首要2人、共犯成員13人，該等犯罪集團均以高利貸放為手段，遇被害人無力償還之際，遂指揮成員對被害人施以暴力、恐嚇威逼就範，進而催討債務，警方積極偵辦並將犯嫌查緝到案。
內政部警政署108年下半年民調顯示，在「居住社區(或住家附近)整體治安狀況滿意度」項目，臺中市民滿意度達95%，為全國第一；另臺中市警局在執行108年「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等項治安重點工作，成績六都居冠。
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