飛友注意！台南安平漁港劃入無人機禁飛區

台南市政府為鼓勵無人機產業發展，採取「積極開放空域」政策，本市無人機活動區域除公告之禁止或限制飛航區域外，其餘原則開放飛行，並滾動式檢討公告禁飛場域，營造台南市成為無人機友善城市。





針對代為公告安平漁港為無人機禁航區，交通局將進一步蒐集相關意見，向農委會漁業署反映適度開放管制區之可行性；交通局局長王銘德表示，南市府於109年3月原公告64處管制區域，經與相關之中央機關檢討，已有8處撤銷管制開放飛行。





中央機關亦有新增提報管制區域，南市府在109年6月19日修正公告禁限航區域，共計126處，均屬代中央機關公告區域，新增部分主要為軍事、台電、國立大學及高中學校等，有關台南市安平區世平路一帶屬安平漁港範圍，為行政院農業委員會漁業署提報南市府代為公告。





王銘德指出，民航局公告的機場飛航管制範圍，以及其他中央機關提報之管制場域（包含軍事、法院、監所、文史館、自然保育區、學校、油電水等民生設施等），政府機關、團體協會、法人仍可循民航局的遙控無人機資訊系統提出申請，以利進行無人機飛航活動。





王銘德重申，未來將考量實際執行情形與地方需求，滾動式檢討，持續聽取民眾意見，並與相關管制區之中央主管機關研議適度開放管制區的可行性，以兼顧公共安全及飛友權益。





王銘德同時呼籲，「安全的飛行」是南市府謹守的原則，提醒飛友務必遵守相關規範，以免違規受罰，相關管制空域資訊可上民航局官網或利用手機下載APP查詢。



